Respira profundo antes de ver cómo luce el protagonista de ‘MacGyver’ a los 72 años

MacGyver es una serie de televisión estadounidense que fue creada en el año 1985 por Lee David Zlotoff y el encargado de interpretar al principal protagonista fue Richard Dean Anderson. El programa estuvo en el aire durante siete temporadas y durante la década del ’80 y ’90 fue uno de los más vistos y que llegó a ser emitida en varios países de Latinoamérica. A más de treinta años de haberse lanzado el primer capítulo, no podrás creer cómo luce actualmente el actor.

La serie de MacGyver se emitió originalmente en la cadena de televisión ABC y la fama de este personaje viene de la habilidad que tiene para improvisar cualquier artilugio con elementos simples y lo más variado, desde gomas de mascar, clips, mecheros, neumáticos, entre otros, además de utilizar su navaja suiza y su jeep descapotable. Es un agente secreto donde su máxima habilidad es su inteligencia y además se caracteriza por no utilizar armas de fuego ni tampoco en matar a nadie.

MacGyver, serie estadounidense de 7 temporadas. Fuente Instagram @richard.dean.anderson_fan

Si bien MacGyver se retransmitió durante muchos años por varios países de Latinoamérica, en el año 2016 se estrenó un rebrot en la cadena CBS. Si bien el actor original fue Richard Dean Anderson, para la nueva entrega no participó, pese a que los productores lo convocaron para que tuviera su aparición, pero lo rechazó.

Así luce hoy el protagonista de MacGyver

Richard Dean Anderson nació en Minnesota, Estados Unidos y pese a que uno de sus sueños fue convertirse en jugador de hockey profesional, se terminó dedicando a la actuación. Luego de haber encarnado a MacGyver, el actor fue parte de ‘Stargate, puerta a las estrellas’. Sin embargo, en el año 2010 decidió alejarse por completo de la televisión y del mundo del cine.

Desde hace tiempo que Richard Dean Anderson se encuentra alejado de la televisión y es por eso que decidió no participar de la nueva serie de MacGyver. Además, está próximo a cumplir 73 años y en relación a lo que fue alcanzar la fama, dijo: “Siempre me ha costado entender y aceptar el fenómeno de la fama. Soy un chico de Minnesota, donde la gente no está interesada en la celebridad o la fama, por apetecible que sea”.

