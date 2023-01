FOTOS | Irina Baeva presume su torneada figura en la playa con mini short y bikini rojo

Viajar es una de las actividades favoritas de Irina Baeva y en más de una ocasión ha demostrado que la playa se encuentra entre los destinos que le ayudan a relajarse. Además, fusiona esto con su gusto por la moda y el resultado con impactantes atuendos dignos de replicar con los que presume su escultural figura, como el más reciente con mini short y bikini rojo.

Durante una entrevista para el programa “Hoy”, la actriz rusa admitió que Nueva York es uno de sus lugares favoritos para disfrutar de unos días de descanso, en éste probó que las bajas temperaturas no son un pretexto para lucir un look de impacto y se dejó ver con elegantes atuendos y otros con toques románticos y llenos de color, sin perder de vista las tendencias a las que no duda en sumarse.

Look casual de Irina Baeva para la playa. Foto: IG @irinabaeva

Aunque también posee un bronceado perfecto y para ello opta por paradisiacos destinos en México, donde puede presumir su torneada figura resultado de una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación. Todo sin perder el glamour que tanto la caracteriza, mismo que lleva a otro nivel con atuendos casuales ideales para paseos en la playa y disfrutar del atardecer.

Tal y como lo hizo con su más reciente look en la Riviera Maya que le ganó una lluvia de halagos en Instagram, pues consta de un mini short en color negro que acompañó con un bikini rojo intenso y una salida de baño estilo animal print en el mismo tono. Además, llevó una pequeña bolsa de tela, ideal para paseos en la playa y llevar lo esencial sin perder el estilo.

Irina Baeva presume su bronceado perfecto. Foto: IG @irinabaeva

Fotos de Irina Baeva confirman compromiso

La actriz, de 30 años, disfruta de unos días de descanso en la Riviera Maya y ha compartido algunos detalles con sus seguidores a través de redes sociales; sin embargo, las imágenes revelarían más que su belleza natural, pues en ellas presume su anillo de compromiso como señal de que continúa su noviazgo con Gabriel Soto.

El destino en el que se encuentra Baeva coincide con las recientes declaraciones de Geraldine Bazán en un encuentro con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde indicó que su expareja, Gabriel Soto, se encuentra de vacaciones en Cancún junto a sus hijas y sería en este lugar donde realizarán un intercambio para disfrutar de unos días junto a ellas.

"Las niñas van a ir conmigo, están con su papá en Cancún y ahorita vamos a hacer un trueque, un cambalache de niñas. Nos vamos allá y allá me las entrega”, dijo la también actriz de telenovelas y con ello deja ver que todos se encuentran en el mismo destino, lo que pondría fin a los rumores de una separación y nuevo romance del actor con su compañera de escena Sara Corrales.

Irina Baeva presume anillo de compromiso que le dio Gabriel Soto. Foto: IG @irinabaeva

