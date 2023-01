Estas son las canciones de BTS que nunca ganaron ningún premio antes de su éxito mundial

BTS estaba destinada al éxito, aunque el grupo tuvo un debut difícil, pues su empresa estaba a punto de la quiebra. Además, antes de su debut algunos integrantes quisieron abandonar el grupo, incluso el proyecto tuvo otros integrantes que ya no quisieron seguir en dicha banda.

RM fue uno de los primeros integrantes originales de BTS en quedarse en BigHit, poco después se fueron uniendo sus compañeros, aunque con diferentes fines, como Jin que buscaba ser actor y Suga que quería ser productor dentro de la agencia, pero fueron elegidos para concretar el grupo idol.

Después de debutar con siete integrantes, BTS tenía un concepto muy diferente al que conoces ahora, pues el hip-hop fueron sus inicios. Poco a poco fueron evolucionando sus géneros musicales, pero no fue hasta dos años después del 2013 que lograron ganar su primer win.

¿Con qué canción BTS ganó su primer win de su carrera?

Los grupos K-Pop suelen presentarse en shows musicales para promocionar sus discos y canciones, estos les permiten darse a conocer entre las fans y el público y ganar wins que aseguran su éxito y continuidad. Sin embargo, BTS no logró ganar nada con sus primeros comebacks.

A pesar de ser un grupo con muchos premios, superando a artistas con varios años de trayectoria, las canciones de BTS que no tiene premios son: Danger, Boy in Luv, N.O y No More Dream. Fue hasta 2015 que lograron el primer win de su carrera con "I need u", de su disco The Most Beautiful Moment in Life: Pt. 1.

Además, algunas fans se emocionaron al saber que uno de los deseos de Jimin de BTS al visitar la pirámite del Sol en México fue ganar su primer win como grupo y un año después lo lograron.