Desde Miami, Ninel Conde eleva la temperatura con revelador bikini

Ninel Conde se encuentra en Miami y disfruta de la playa, la noche y el en éxito de las redes sociales. Con más de 5,4 millones de seguidores en la plataforma Instagram, la cantante genera todo tipo de reacciones con cada publicación que realiza.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram @ninelconde

Por lo general, los looks que utiliza, los viajes que realiza y las actividades deportivas que incluye en su rutina diaria, forman parte del contenido que comparte. También, suma publicaciones sobre los shows que brinda y sesiones de fotos en las que demuestra que es una de las mujeres más hermosas del medio.

Pero en la vida del “Bombón asesino”, como muchos de sus fans la conocen, no todo es color de rosa. Esta semana fue el blanco de las críticas cuando subió en sus historias de Instagram videos junto a perritos de la raza pomerania. Lo tierno de la publicación se esfumó cuando se pudo ver a uno de los perritos pintado de amarillo, con sus mejillas rojas, simulando ser el personaje Pikachu, de la serie animada “Pokémon”.

La artista mexicana fue criticada por maltrato animal y no hubo medio de comunicación que no se hiciera eco de ello. Pero por suerte, las historias en las redes son fugaces y en su cuenta no quedaron registros del video. De todos modos los portales de espectáculo lo han compartido nuevamente y hasta el momento Ninel Conde no se ha expresado al respecto.

El posteo de Ninel Conde en Instagram

Mientras el revuelo continúa en las redes, la actriz disfruta de la playa en Miami. Así lo dejó ver en una de sus tantas publicaciones en Instagram. En un video, Ninel Conde presume su figura con revelador bikini de color rojo y la frase: “Despójate del equipaje pesado en ti vida… lo que no te suma; te resta…. Y después podrás descubrir cuán sensual y segura puedes llegar a ser. Pero hazlo por y para ti, hermosa”.

