Horóscopos de Nana Calistar: las mejores predicciones para HOY 2 de enero

En el segundo día del año, llegan para ti las predicciones de Nana Calistar, para que sepas qué te depara este lunes 2 de enero y poder comenzar con el pie derecho y los mejores consejos de la vidente, quien explica como le irá a los 12 signos del zodiaco en el ámbito amoroso, laboral, en la salud y en lo económico. Además, te invita a reflexionar sobre lo que estará ocurriendo en tu vida en el plano espiritual.

Aries

Amistad del pasado retorna en estos primeros días del año, ten cuidado te meterá en problemas con más amistades, no es momento de entrar en conflictos. Ex pareja andará fregando y dándote lata en estos días. A darle duro en los sueños y metas que tienes, no bajes la guardia por nada y centra tus energías y tiempo en luchas por lo que te mueve y hace sentir vivo. Siempre que busques mejorar en un aspecto analiza por qué lo haces, recuerda que esos cambios son solo por ti y para ti y no para satisfacer a alguien, este mes de enero deberás de reflexionar mucho sobre lo que quieres y deseas en la vida.

Si tienes pareja te va a ayudar mucho a mejorar en lo económico solo deben saber organizarse mejor y no gastar en tontería que no necesitan sino en el mes de febrero pagarás las creces. Habrá días en este mes de enero en los que te costará trabajo levantarte, deja tus pensamientos negativos en el pasado y comienza a ir al futuro por tus sueños pues estas en un momento en que muchos se verán consolidados. Siempre que busques soluciones a tus problemas acércate a tu familia ellos sabrán brindarte el mejor consejo, a veces eres demasiado orgulloso.

Tauro

Recuerda quien eres y de donde vienes para que no cometas las mismas equivocaciones que cometiste en el 2022. Cuida más tu cuerpazo criminal, recuerda que eres muy sexual y sensual, bájale a la tragazón para que agarres mejor forma estos primeros meses del año. Desecha todas esas ilusiones vanas que te has hecho con esa persona que no hace nada por tenerte en tu vida, debes aprender a quererte muchísimo más este nuevo año y darte cuenta que nadie es indispensable y todos somos reemplazables y ni modo por las botijonas. Aprende a no vivir en el pasado y en centrarte en tu presente que es lo más importante que tienes en estos momentos en tu vida.

Algunas veces te dejas llevar por cuestiones muy tontas y reaccionas mal, no te tomes las cosas tan apecho, aprende a mandar a la tostada a quienes solo te hacen sentir de la tiznada y te buscan por interés. Un amor del pasado podría estar más fuerte que nunca en este inicio del año. Vienen noticias algo fuertes que te podrían poner muy de malas. Amistad se compromete en estos días; es posible que sufras de celos por una persona que no es nada tuyo, ten cuidado pues son los primeros indicios de que sientes algo en tu corazón.

Géminis

Si tienes ya una relación no cometas los mimos errores del pasado, aprende a valorar lo que tienes a tu lado y se más maduro o madura a la hora de tomar decisiones en estos primeros meses del año. Ex amor te ha pensado mucho y podría ponerse en contacto contigo en el mes de febrero. Si ya tienes una relación no bajes la guardia y busca maneras de complacer a tu pareja en todos los aspectos en este nuevo año, algunas veces te la pasas pensando y atendiendo otras cosas sin importancia al punto de descuidar a tu pareja.

Ten mucho cuidado con cambios en estados de ánimo sobre todo a la hora de ir a dormir porque dichos cambios serán depresivos, estás pensando puras cuestiones del pasado que nada que ver. Si tienes una relación se torna una discusión por una tercera persona y malentendidos familiares. Aprende a creer en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que quieras y desees en tu vida, estás iniciando una nueva etapa llena de cambios y cuestiones positivas. Podrías sentirte triste al terminar el día debido a que las personas que has encontrado en tu camino no son lo que esperabas, no te preocupes que cuando menos lo esperes la vida te va a sonreír con alguien que te hará llegar a las nubes en cuestión de minutos.

Cáncer

Enfócate en tus proyectos y metas este año y no des pie a equivocaciones que ya cometiste en años anteriores. Empezarás una etapa en lo laboral algo complicada en estas tres semanas pues viene un buen de jale, acomoda tus tiempos para que todo se dé de la mejor manera. En tu trabajo andarás algo cansado y estresado, date el tiempo para relajarte, necesitas acomodar tus horarios para que no se te complique en estas primeras dos semanas del año. Debes aprender a cuidar tu entorno y las personas que te rodean.

Cambios laborales y oportunidad de emprender un negocio bastante importante iniciando el mes de febrero. Si tienes una relación hay que cuidarla un poco más y ponerle la atención que se requiere porque sin darte cuenta podrías estarla perdiendo ya que hay una tercera persona en cuestión. Es momento de creer en ti y en esa capacidad que siempre has tenido para lograr tus proyectos y tus metas, en la cuestión económica se te ven cambios favorables que deberás utilizar para tu crecimiento, recuerda que si lo deseas este puede ser tu año. Estarás en un tono más tranquilo en estos días, debes aprender que las cosas siempre pasan por algo, muchas veces caes en situaciones muy ridículas y eso se debe a que no aprendes tan fácil de tus caídas y errores.

Leo

Cambios de pensamientos este nuevo año, enfócate en lo que vale la pena. Vienen días de cambios a tu vida que deberás aprovechar, no descuides la parte de tu cuerpazo criminal porque entras en una etapa en la cual podrías ponerte perrísima, dale con todo el este 2023 y disfruta. No comentes nada de tus planes para este nuevo año, podrían no cuajar bien debido a malas energías de personas que te rodean. Ten mucho cuidado a quien le entregas tu corazón este año pues podrías cometer errores muy grandes, hay momentos en que te desesperas mucho al no ver que tu pareja reaccione o te trate como tú quieres, recuerda que no todas las personas aman de la misma manera tienes que entender eso pues eso no significa que no te amen o sientan algo por ti.

Amores de tierras lejanas se harán presentes y podría comenzar a tejerse una relación poco a poco. Amor de una noche en esta semana podría surgir, no te enamores tan rápido y espera que las cosas tomen su curso, sobre todo estas primeras semanas del año. Una persona de tez blanca se te va a acercar, sus intenciones no serán buenas y podría meterte en chismes de lavadero. El amor te ha de sonreír el día que aprendas a quererte, amarte y vivir en soledad, no veas al amor como una necesidad sino como una elección, así que vive, disfruta y goza este nuevo año.

Virgo

Mejoras en el trabajo en este mes de enero, ve pensando en un negocio, pues sería buena opción para mejorar tus ingresos. Aprende a valorarte mucho y no esperar ya nada de nadie para que no te metas en problemas en esta etapa de la vida. Date la oportunidad de conocerte en todos los sentidos y darte cuenta que no necesitas de nadie para lograr la felicidad en tu vida en este año. En lo que respecta a cuestiones de amores tu corazón está más que listo para iniciar una relación, ponte las pilas y date la oportunidad de ser feliz este 2023, algunas veces te da miedo el intentar algo y no poder consolidarlo. No permitas que nadie altere tu paz interior, recuerda que necesitas estar tranquilo o tranquila en tu interior.

Momento de cambios en cuestión de salud, atiéndete para que no te agarre desprevenido sobre todo en este inicio de año. Podrías necesitar a una persona que físicamente ya no pertenece a este mundo; no te preocupes está bien y te está protegiendo desde donde está. Te llega un dinero inesperado que deberás de saber utilizar muy bien. Un nuevo trabajo o dinero extra se aproxima. Visitas inesperadas en estas primeras semanas del año. Podría surgir el interés por una persona del signo de leo o virgo en estos primeros días del año, sabrás darte cuenta de sus sentimientos hacia ti, podría convertirse en una relación duradera si ambas partes ponen las ganas y el empeño que se necesita.

Libra

Es momento de cambiar tu forma de pensar y ver la vida de una manera distinta para iniciar al 100 este año, de ir por eso que mueve tu mundo, eso que te llena y te hace sentir feliz. No es momento de mendigar amor ni cariño por nadie y menos por quien solo te ha dado dolores de cabeza en estos últimos meses. Si tienes una relación andarán con los calores bien desatadas en este inicio del año, sino está en tus planes tener familia cuídate muchísimo pues esta semana pega todo tesoro. Empezarás un ciclo donde verás más por ti y comenzarás a despojarte de toda esa basura que no te deja seguir ni continuar.

Vienen invitaciones a unos eventos estas primeras semanas del año, se visualiza reunión familiar o un cumpleaños o boda en próximas fechas, te la pasarás increíble. Siempre que quieras iniciar un negocio visualiza que te irá de la mejor manera pues solo de esa manera lograrás atraer cosas positivas, ya deja la pesadez y la negatividad en el pasado. Un viaje en mente podría ayudarte mucho a quitar el estrés. Amistad del pasado regresa a tu círculo en estos días, ya tú sabes si le das entrada o no. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece, ponte perra pedigree. Podrías entrar en una situación algo compleja con tu yo interno, hay problemas del pasado que no te perdonas y últimamente sueles culparte de errores que no son tuyos.

Escorpio

Ten mucho cuidado con amores pasajeros que solo te calentarán las sabanas por un rato y después desaparecerán en este 2023. Si tienes una relación se torna un escenario algo gris en cuestión de entendimientos, no discutas con tu pareja por cosas tan vánales, aprende a disfrutar los momentos simples. Mucha suerte en amores, así que es el momento de ponerte guapa o guapo y salir de cacería. Podrían surgir ciertas dudas sobre la fidelidad de cierta amistad y es que te llegaran comentarios negativos, no hagas caso a todo lo que escuchas y primero comprueba antes de reclamarle a esa amistad.

Si tienes pareja y sientes que se ha distanciado o ha cambiado contigo házselo saber, no te quedes con nada guardado pues a la larga se convierte en una bomba de tiempo que explota y daña a quien no la debe ni la teme. Embarazo dentro de la familia, sino quieres salir panzona cuidate la desta. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada una nueva amistad en estas primeras semanas del año y la oportunidad de un nuevo trabajo y cambios en tu forma de ver la vida. Cuidado con ir tan aprisa en tu vida o podrías tropezar y dañarte demasiado por los errores que cometerás en estos días.

Capricornio

Ten cuidado con comidas en la calle hay infecciones en puerta en estas primeras semanas del año. Una amistad te buscará nomas pa' llevarte chismes de otras personas no te metas en pedos. No tengas miedo a expresar y decir lo que sientes, a quien le guste bien y a quien no que se vaya a la fregada pues es muy su problema. Amistades nuevas se presentarán en estas primeras semanas del 2023 muchas de ella se convertirán en personas muy queridas para ti este año. Debes saber que no todo el mundo te merece y quien realmente si te merece hará todo por hacerte sentir pleno y feliz, eso perris. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y subirás de peso en las próximas dos semanas de este año.

Ten cuidado con una traición que vendrá muy fuerte y te hará sentirte de lo peor será en el mes de febrero. No vivas situaciones que no te corresponden, no te metas donde no te llaman y no trates de cambiar o aparentar algo que no eres para complacer a personas que solo te buscan para dañarte u obtener algo de ti, este año debe ser de renovación y de cambios totales. No te estreses por situaciones o cosas que no han sucedido, disfruta el momento y lo que tenga que ser será y pasará. Tienes muchos conflictos con tu pasado y por esa razón te cuesta ver el presente con otros ojos, perdónate tus errores y busca tu felicidad en las pequeñas cosas que te pone la vida.

Sagitario

Momento de cambios en lo económico, el dinero comenzará a fluir mucho en los negocios entre febrero y marzo. Nuevos amores se visualizan, una amistad muy cercana te dará una gran sorpresa antes que termine el primer mes del año. Cuida mucho la parte de tu corazón y no se la expongas a cualquiera pues podría meterte en problemas o simplemente hacerte sentir mal. Expareja se dará cuenta de que perdió mucho al dejarte ir y ni modo, no te buscará por su orgullo, pero si te andará vigilando en tus movimientos. No te preocupes por lo que no tienes y disfruta lo que te rodea, hay una persona de piel aperlada la cual está sintiendo cierto interés por ti más sin embargo ciertas actitudes negativas tuyas han hecho que está persona se aleje un poco.

Cuida mucho tus negocios o proyectos pues un error podría tumbar lo que te ha costado construir en años, así que ponte perra. A la fregada el pasado si te equivocaste o hiciste daño ya lo pagaste, enfoca tu fuerza, vida y energía en mejorar para ti y ser una mejor persona este 2023. Es momento de aprender a quererte un poco más y darte cuenta lo que vales y lo que en realidad importas como persona y ser humano, así que ponte perra este 2023. Trabajo que tiene que ver con ventas podría resultar excelente para mejorar lo que vienen siendo tus ingresos. Si tienes pareja podrían surgir ciertos problemas debido a una persona del pasado que va comenzar a ching... tu existencia en estas primeras semanas del año.

Acuario

Si tienes una relación, date la oportunidad de consentir más a tu pareja este año y perdonar esos errores que siempre traes al presente y causan conflicto entre los dos cuando andan de la greña. Momento de despojarte de tantas cuestiones que te dañan la existencia, muchas veces haces caso a comentarios tan tontos y te la vives de los comentarios que recibes de gente sin quehacer que no debería de dañarte con lo que dice. Podrías verte en vuelto en chismes por parte de familiares en estas primeras semanas del año, tu disfruta tu vida y se feliz haciendo lo que te gusta, recuerda que a la gente nunca la tendrás contenta así que no te afecten comentarios negativos.

Viene un amor antes del mes de marzo el cual te va a enseñar a volver a creer y confiar en las personas, no te limites en tus sueños ni en nada, cree y confía en ti pues ahí estará el poder de lograr lo que te propongas. Es momento de pensar en ti y en tu capacidad de lograr lo que deseas y de ser feliz este año, el amor llegará en próximos días en caso de estar soltero y vendrá por parte de una amistad que no veías desde hace muchos años. Cuidado con un negocio que has querido realizar desde hace tiempo, si involucras a terceras personas no te saldrá como quieres y deseas, este año es de cumplir esas metas que te han puesto ya no puedes esperar más tiempo

Piscis

No confundas tus sentimientos y no des terceras oportunidades porque te volverán a jugar el dedo en la boca en este 2023. Un trámite tendrá que esperar, no es tiempo de hacer dichos movimientos espérate para el mes que sigue. Existe la posibilidad de un viaje y de que te reencuentres con familia a la que tienes tiempo de no ver en este primer mes del año. Amistad del pasado pretende solucionar un problema que tuvo contigo, soluciónalo para que inicies el año en paz con todos. Cuidado con pérdidas materiales, un viaje que planeabas no te saldrá como tu espera.

Aprende a convivir más con tu familia, no descuides ese círculo tan importante, recuerda que al final ellos son los que siempre estarán ahí apoyándote en todo. Cuida mucho las cuestiones que tienen que ver con enojos y discusiones pues podrías dañar a personas que son realmente importantes, este año debe ser de cambios y un nuevo enfoque. Te enteras de rompimiento sentimental y de embarazo de amistad en estas primeras semanas del año. Es momento de cambiar tu forma de ser sobre todo ese carácter que no te sirve o no te funciona con tu familia, viene una noticia favorable en lo laboral.

