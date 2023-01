Las fotos de Irina Baeva en la playa confirmarían que continúa su compromiso con Gabriel Soto

La relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto ha dado de qué hablar desde que comenzó y, aunque lo han negado en más de una ocasión, los rumores sobre una separación son cada vez más fuertes. Aunque las fotos más recientes en redes sociales de la actriz rusa confirmarían que su compromiso continúa, algo que se vio reforzado por las declaraciones de Geraldine Bazán sobre el padre de sus hijas.

Desde hace algunos meses los constantes viajes de la actriz rusa sin Gabriel Soto y las pocas muestras de amor entre la pareja a través de Instagram -en comparación con lo que solían hacer- despertaron sospechas entre sus seguidores, por lo que de inmediato surgieron rumores de una separación, a esto se sumó que ya son tres veces las que suspenden su boda debido a compromisos laborales y cuestiones familiares.

Irina Baeva de vacaciones en Cancún. Foto: IG @irinabaeva

Aunque los rumores sobre el fin de su relación persisten, esta vez las fotografías de Irina Baeva en su cuenta de Instagram serían prueba de que aún están juntos y más enamorados que nunca. En éstas la actriz disfruta de las paradisiacas playas de la Riviera Maya, aunque no menciona a nadie en específico hay otra persona que le ayuda a realizar sus videos, además, en la mesa hay más de un lugar.

Las imágenes coinciden con las declaraciones de Geraldine Bazán en un encuentro con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde señala que Soto tomó unos días de descanso tras terminar con la grabación de la telenovela "Mi camino es amarte": "Las niñas van a ir conmigo, están con su papá en Cancún y ahorita vamos a hacer un trueque, un cambalache de niñas. Nos vamos allá y allá me las entrega".

Irina Baeva presume anillo

A principios de 2023 surgió una nueva polémica cuando, en el programa "Venga la Alegría", se reveló que la actriz rusa se estaría negando a regresarle al anillo de compromiso a Gabriel Soto, quien ante su ruptura estaría interesado en comenzar un romance con su compañera de escena, la actriz colombiana Sara Corrales.

Durante su reciente viaje a Cancún, Irina Baeva también compartió una foto junto a la alberca donde es evidente que presume, de nuevo, que aún lleva el anillo de compromiso que le dio Gabriel Soto y, con ello, envía un contundente mensaje con el que deja claro que su compromiso continúa pese a la polémica que se ha generado al respecto.

Irina Baeva presume anillo de compromiso. Foto: IG @irinabaeva

En entrevista para el programa "Hoy", la actriz no evitó ser cuestionada sobre su boda y recalcó que los planes continúan, pero no hay una fecha para efectuarlos debido al conflicto armado que existe entre Rusia y Ucrania por el que su familia no puede viajar a México: "Mira yo tengo una buena excusa, bueno, no, no es excusa, yo soy rusa, desafortunadamente en mi país la situación está un poco complicada en estos momentos como para que mi familia pueda viajar a la boda".

