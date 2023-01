Aleida Núñez sufre experiencia “paranormal” en La Casa de los Famosos 3: “Me asusté muchísimo”

Apenas unas cuantas horas le bastaron a Aleida Núñez para dar de qué hablar en “La Casa de los Famosos 3” pues resulta que la bella actriz, conductora y modelo aseguró haber vivido una experiencia paranormal que le impidió conciliar el sueño, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo la estrella de telenovelas, quien sorprendió a propios y extraños al sumarse de último momento al exitoso reality show de Telemundo.

Estos hechos ocurrieron durante la primera noche del famoso reality show y confesó que debido a este susto que se llevó solo durmió alrededor de cuatro horas pues fue aterrorizada por un supuesto fantasma, además, aseguró que sus zapatos fueron cambiados de lugar de forma misteriosa, por lo que confesó tener mucho miedo ya que a lo largo de su vida ha tenido “muchas apariciones” que la han hecho creer en la existencia de algún tipo de “energía”.

“Pasé un susto horrible, porque cuando me dicen algo lo creo de verdad y yo cuando volteo me dice Arturo Carmona ‘¡un fantasma!’ y yo de ‘¿Qué? ¿Cómo?’ y me dice ‘te lo juro, acabo de ver una sombra’ y yo, hasta hoy, no sé si fue verdad o no, pero me asusté muchísimo”, señaló la actriz y de inmediato se escuchó a Paty Navidad agregar “Además te cambiaron tus zapatos, ¿no?”, por lo que la actriz originaria de Lagos de Moreno le pidió a Héctor Sandarti que le dijera qué o quién había sido responsable de tales hechos.

Ante la petición de Aleida Núñez, Héctor Sandarti se negó, pero le pidió a Arturo Carmona que contara los hechos para que quedara al descubierto la travesura que le hizo teniendo como cómplice a Pepe Gámez.

“Fíjate que me dijo primero Pepe y me percaté que había una sombra que venía precisamente de la entrada, entonces cuando me doy cuenta de eso Aleida dice ‘¿Qué pasó?’ y le digo acaba de pasar un fantasma hacia donde estás tú y gritó ‘¡No, No! Y no pudo dormir” señaló entre risas el exesposo de Alicia Villarreal, no obstante, la broma no se detuvo ahí pues la actriz de 41 años aseguró que se levantó para ir al baño, pero cuando regresó al papá de Melanie Carmona la recibió con un susto.

“Ya no pude dormir, porque ellos se ‘complotean’ y a mí si me preguntas si creo en fantasmas la respuesta es sí porque yo he tenido muchas apariciones en mi vida y creo en energías y después me voy al baño y cuando regreso este (Arturo Carmona) me hace “Aaaah”, o sea, literal, sufrí mucho”, finalizó Aleida Núñez.

Aleida Núñez ya comenzó a tomar protagonismo dentro de "LCDLF". Foto: IG: telemundorealities

Cabe mencionar que, ni Arturo Carmona o Pepe Gámez detallaron si realmente vieron una sombra o si solo lo inventaron para aterrar a Aleida Núñez, además, tampoco aclararon cómo es que se movieron los zapatos de la talentosa actriz, quien en sus primeros días ya ha comenzado a hacer sus primera alianzas pues se lleva muy bien con Arturo Carmona, Pepe Gámez, Paty Navidad y Aylin Mujica.

