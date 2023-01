VIDEO | Shakira ya tiene corrido y así suena luego de la polémica canción contra Piqué

La canción que lanzó Shakira junto al productor argentino Bizarrap en la que arremete contra su expareja, Gerard Piqué, sigue dando de qué hablar y esta vez fue la cantante inspiración para un corrido en el que mencionan sobre la infidelidad del exfutbolista con Clara Chía y la manera en que ella se muestra molesta desde entonces.

“Music Sessions #53” se encuentra en los primeros lugares de las listas de popularidad debido al talento de la cantante colombiana y al fuerte golpe que ha significado para el exfutbolista del FC Barcelona y su nueva novia, la estudiante Clara Chía Marti, pues está vez fue directa en cada uno de sus mensajes e incluyó algunos con los que responde a lo que hasta aquel momento sólo eran rumores.

Aunque al inicio la pareja había mantenido los detalles de su separación con total hermetismo, todo indica que los videos difundidos por medios españoles con los que confirman la infidelidad de Piqué habrían enfurecido a Shakira que en respuesta sacó la canción que no sólo marca su regreso a la música, son que logró dividir opines entre quienes la apoyan y aquellos que la tachan de “despechada”.

Corrido para Shakira

Desde que anunciaron su separación en junio de 2022 han surgido detalles que evidenciarían lo fracturada que estaba su relación y otros de lo mal que lo estaría pasando la barranquillera. “Monotonía” y “Te felicito”, también estuvieron dedicas a Gerard Piqué, aunque en estas canciones Shakira fue más sutil en las indirectas que mostró para que el público supiera lo que había detrás.

En esta ocasión la intérprete de “Ojos así” se encuentra del otro lado de los micrófonos, pues fue inspiración para la creación de un corrido que estuvo a cargo De Vicente Balcarcel en el que habla de la infidelidad del exfutbolista y la canción “Waka waka”, que fue oficial en el Mundial de 2010 en donde comenzó su romance.

Crean corrido para Shakira. Foto: IG @shakira

“Shakira tremenda artista, una mujer muy cabr***”, “Ella le juró amor eterno cantándole el “Waka waka”, pero él le puso los cuernos con una joven muy guapa”, “El amor de su vida cruel y muy infiel le fue, ella está muy resentida por lo que le hizo Piqué”, es un poco de lo que se puede escuchar en el corrido que ya cuenta con más de 4 mil vistas en YouTube.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos internautas expresaron su molestia por la manera en que se expresan de la artista, mientras que otros aseguraron que estarían tratando de “colgarse” de la fama y éxito de la colombiana. “Quien ama no hace daño”, “Quieren facturar a costa de Shakira, que triste” y “Otro que quiere subirse al tren de Shakira... ¡Qué pena! No pueden ser famosos por sí mismos”, se lee en los mensajes.

