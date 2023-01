FOTOS: Aida Cortés en lencería negra transparente levanta suspiros

Bastaron dos fotos para que la bella colombiana, Aida Cortés, vuele la mente de sus millones de seguidores y paralice las redes sociales. Hace unos días apareció bailando muy atrevida en el canal de Twitch de una amiga y la plataforma decidió cerrar el perfil por un largo tiempo. Así de espectacular es la joven colombiana que en cada publicación reta la censura y hace temblar al algoritmo de Facebook.

En otras dos imágenes, Aida Cortés no dejó nada para la imaginación de su fandom, lució en un atuendo de lencería negra con unas atrevidas transparencias, que hasta el día de hoy Instagram no ha censurado, pero seguro las quejas de los más recatados llegarán y por un rato no tendremos este contenido en las redes sociales.

Aida es de las mejor pagadas en OnlyFans. Foto: Instagram @aidacortesll_

FOTOS: Aida Cortés levanta suspiros en lencería con transparencias

Aida Cortés encantó a todos en Instagram con tan atrevidas fotos

La joven Aida Cortés ha dejado claro que cada video y foto que comparte en redes sociales como Instagram, TikTok, OnlyFans y hasta en Telegram que lo suyo es ser atrevida y desafiar a esa gente que se rasgan las vestiduras al ver un pecho descubierto. No por nada, en el 2022 fue de las mejores pagadas por la plataforma OnlyFans y ganadora del premio a la revelación en este tipo de contenido.

Aida adora la lencería negra. Foto: Instagram @aidacortesll_

Esperemos que el éxito en redes continúe abrazando a la bella colombiana Aida Cortés y siga cosechando éxitos durante este 2023. Por ahora, Aida posee 4.1 millones de seguidores en su perfil de Instagram, 1.5 millones en TikTok y otros millones repartidos en su canal de Telegram y en su perfil de OnlyFans.

