Mónica Noguera: realmente Vica Andrade le robó a su esposo, la conductora cuenta la verdad

A finales de los año 90 la historia de amor de Mónica Noguera y el productor Memo del Bosque se terminaba, pero lo haría en medio de la polémica, pues durante mucho tiempo se dijo que la presentadora costarricense, Vica Andrade, le había robado el esposo a su amiga, sin embargo, varios años después, sería la propia conductora de "Sale el Sol" quien contaría toda la verdad sobre la ruptura y supuesta infidelidad.

Noguera inició su carrera en la pantalla chica como asistente de dirección en la cadena TeleHit, después se convirtió en el rostro de "Top 25". "Espacio Alternativo" , "Top Ten" y "Al fin de semana", fueron otros de los proyectos que la colocaron como una de las presentadoras favoritas. Estuvo casada Guillermo del Bosque, su segundo matrimonio fue con un empresario holandés con quien vivió en Miami, otra de sus parejas fue Fher Olvera, líder de Maná, de quien se separó en 2015.

¿Vica Andrade le robó a su esposo a Mónica Noguera?

Varios años después de la polémica que causó su divorcio con Del Bosque, quien se aseguraba le había sido infiel con su compañera en el programa "Al fin de semana", Vica Andrade, fue la misma Mónica quien aclaró la situación y puso fin a las especulaciones. En una entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante para el programa "El minuto que cambió mi destino", aseguró la costarricense no fue la tercera en discordia.

Mónica Noguera mantiene una exitosa carrea como presentadora. Foto: Especial

La ahora presentadora de Grupo Imagen contó que la razón por la que el amor se terminó fue la carga de trabajo, pues comenzaron a pelear fuera de casa. "Yo te puedo asegurar que fue esa carga de trabajo, esa responsabilidad que teníamos (...) Yo recuerdo que por esa época nos empezamos a pelear muchísimo y yo decía, es el estrés del trabajo y en un momento seguimos trabajando y trabajando en "Al fin de semana" y, creo, fue decisión de los dos, que dijimos 'hasta aquí'", comentó.

A la pregunta de Infante sobre la responsabilidad de Vica en su divorcio, la presentadora respondió: "No, ¡ahí va!, porque esto la verdad nunca lo he dicho. Porque en ese momento estás dolida, estas lastimada y quieres respeto por un truene, pero Memo y yo terminamos cuando "Al fin de semana" llevaba dos años al aire. Empezamos a tener muchas diferencias, se fue acabando el amor, pasaron ahí muchas situaciones, de los dos, porque yo no soy ninguna víctima aquí", explicó contundente la bella conductora.

Fue así que Mónica dejó claro que Vica no le robó a su esposo, como tanto se había especulado, y que de hecho la costarricense era amiga de los dos y por un tiempo intentó volverlos a unir. "Ella y Memo se enamoraron cuando él y yo ya no teníamos absolutamente nada que ver. No me puso el cuerno con ella", comentó en el programa de Gustavo Adolfo, en el que reconoció que lo complicado fue trabajar con ellos, pues confesó que se trataba de un tema de egos, pues ellos ya no se amaban.

"Yo con el tiempo he aprendido a desapegarme de todas esas cosas (…) No es que ella me haya hecho algo, ellos probablemente comienzan su relación cuando yo termino con Guillermo", comentó Noguera, quien aseguró que aunque intentó renunciar del programa por contrato tuvo que trabajar con ellos un año más, sin embrago, ahora las cosas son muy distintas, pues en el 2020 Mónica dio la sorpresa al compartir imágenes de la tarde en la que convivió con su exesposo y su amiga.

La casa del productor Memo del Bosque sirvió como punto de reunión de varios famosos en febrero de 2020 para disfrutar del Super Bowl, reunión en la que Mónica Noguera, Vica Andrade y Memo del Bosque convivieron juntos de la mejor manera, dejando ver que en verdad llevan una excelente relación, esto a más de 20 años y luego de que la costarricense y el productor formaran se casaran y formaran una familia.

La relación de Mónica y Vica es buena. Foto: Especial

