Eugenio Derbez: fotos de sus hijos que comprueban que son "son iguales" como dice Alessandra Rosaldo

La familia de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo volvió a ser el centro de atención debido a que recientemente los artistas hicieron una parodia de la canción de Shakira, sin embargo, a diferencia de la colombiana, la miembro de "Sentidos Opuestos" habló de parecido que tienen todos los hijos del comediante. El video ha causado miles de reacciones y risas, por lo que ya se volvió viral en las redes sociales, así como las fotos de las comparaciones entre sus descendientes en las que comprueban que sí "son iguales".

El director y actor, de 61 años, aprovechó la popularidad de "BZRP Music Sessions #53", tema en la que Shakira le "tira" a Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía, para inspirarse y crear una canción con su esposa, en la que habló del parecido que tiene su hija Aitana con sus tres hermanos, pues a pesar de que son producto de diferentes relaciones del creador de "La Familia P.Luche" tienen rasgos similares: "Aislinn, Vadhir, José Eduardo. Todos ellos se parecen harto. Yo quería algo diferente, yo me chuté el parto", menciona la letra.

"Veintitrés horas pujando y Aitana es como tú, igualita que tú", corea Rosaldo, quien después dice "tus genes son de impacto y por eso están todos igualitos que tú". Como era de esperarse, el tema causó mucha gracia entre los amigos y fanáticos de la pareja, y es que es una realidad que los miembros de la Dinastía Derbez tienen rasgos físicos iguales a los de su papá, lo que hasta ha provocado cientos de memes y burlas en redes.

Fotos que demuestran los hijos de Eugenio Derbez son iguales

Aislinn Derbez es la primera de la dinastía del director de "No se aceptan devoluciones", pues nació el 18 de marzo de 1986, fruto de su relación con la actriz de doblaje Gabriela Michel. La pareja estuvo junta entre 1986 y 1987, sin embargo, las cosas no funcionaron y se separaron cuando la ahora celebridad de cine era muy pequeña, no obstante, tuvo una relación muy cercana a su padre a pesar de todo.

Después de terminar su relación con la mamá de Aislinn, Eugenio Derbez comenzó un romance con la modelo Silvana Prince, con la que tuvo a su segundo hijo Vadhir, quien llegó al mundo el 18 de febrero de 1991. Al igual que su anterior noviazgo, no prosperó y terminó. El ahora actor y cantante ha confesado que durante su infancia con quien convivió mucho más fue con su hermana mayor, a la que veía seguido.

El tercer hijo del actor es José Eduardo Derbez, quien proviene de una familia de artistas, pues su madre es Victoria Ruffo. Las celebridades tuvieron al joven el 14 de abril de 1992, sin embargo, ésta también fue otra relación que no terminó muy bien, debido a que fue una de las más polémicas de Eugenio gracias a su supuesta boda. La actriz de telenovelas se quedó con la custodia de su pequeño motivo por el que el humorista no podía ver a su hijo durante su infancia y adolescencia.

A pesar de que tuvo varios romances a lo largo de su vida, por fin encontró el amor con la cantante Alessandra Rosaldo, con la que tiene ya más de 10 años de matrimonio. Con la intérprete de "Amor de papel" tuvo a su última hija Aitana, quien nació en 2014 y se ha convertido en la sensación de las redes sociales, pues tiene el carisma de sus padres, por lo que muchos pronostican que podría seguir los pasos de sus hermanos en el cine y la televisión.

