Demi Raquel: 5 candentes fotos en bikini de la modelo que enciende OnlyFans

Desde pequeña, a Demi Raquel le gustaba usar los tacones de su mamá y maquillarse. Desde entonces sabía que se iba a dedicar al mundo del modelaje y la moda, como con su línea de natación llamada Cheekies Bikinis y que la ha llevado a la semana de la natación de Miami.

“A veces me pongo a reflexionar y ver todo lo que he logrado en este tiempo, y ni siquiera puedo creer algunas de las cosas que he podido realizar en Televisión, aumentar la audiencia de Monterrey, y crear mi propia marca, ha sido una locura”, expresó en una entrevista.