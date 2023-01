¿Brote de Covid-19 en los Globos de Oro 2023? Estas son las celebridades que dieron positivo

Los contagios de Covid-19 continúa a la alza en diversos países, como Estados Unidos donde hace tan sólo unos días se realizó la edición 80 de los Globos de Oro que, aparentemente, habría desatado un brote debido a que algunas celebridades que asistieron dieron positivo o presentaron síntomas de la enfermedad tras ser parte del evento.

Desde hace algunos meses autoridades informaron de la relajación en algunas de las medidas para prevenir contagios, esto debido a la vacuna y la baja en casos positivos; sin embargo, desde hace semanas se informó que éstos han incrementado y ante la alarma que ello genera los organizadores de los Critics Choice Awards solicitaron a los invitados una prueba negativa para ingresar a ceremonia.

Jamie Lee Curtis da positivo a Covid-19. Foto: AP/ IG @jamieleecurtis

Celebridades con Covid-19

Fue gracias a este requisito en la entrega de los premios a lo mejor del cine y la televisión entre actores, actrices, realizadores y producciones que surgieron varios casos positivos. Entre ellos el de la estrella de la cinta “Halloween”, Jamie Lee Curtis, que compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de tres pruebas caseras que se realizó, todas positivas.

“La vida en los términos de la vida. Me alegro de que haya todas estas pruebas caseras disponibles para no ir al almuerzo y difundir mis gérmenes. ¡Estaba tan deseando ir a los premios (…) Estoy tan orgullosa de esta gente, y espero animarlos a través de mi televisor. Manténganse a salvo ahí fuera, gente”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Michelle Pfeiffer confirma contagio de Covid-19. Foto: IG @michellepfeifferofficial

Michelle Pfeiffer también informó a través de sus redes sociales que dio positivo a coronavirus motivo por el que no pudo acudir a la ceremonia de premiación donde fue homenajeado su gran amigo, el actor Jeff Bridges: “Siento mucho perderme hoy los Critics Choice Awards. Sí, Covid”.

De acuerdo con The Hollywood Reporter los actores Brendan Gleeson y Colin Farrell -quien se llevó un Globo de Oro como Mejor actor en una película, musical o comedia por “The Banshees of Inisherin”- tampoco acudieron a los Critics Choice Awards debido a que presentaron síntomas de la enfermedad tras asistir a la entrega el pasado 10 de enero.

Brendan Gleeson y Colin Farrell presentaron síntomas de Covid-19. Foto: AP

SIGUE LEYENDO:

Guillermo del Toro: todas las películas con las que ha ganado un Globo de Oro y dónde verlas

Globos de Oro 2023: Ellos son los mexicanos que triunfaron en los premios

FOTOS | Jenna Ortega pasa de Merlina Addams a princesa de los Globos de Oro 2023 con tremendo vestido golden rose