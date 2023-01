Yeri Mua: desde “enfermera” hasta “Pikachu”, los disfraces más sensuales de la influencer

Con 5.6 millones de seguidores en Instagram, 9.2 millones en Facebook y 7.8 millones en TikTok, Yeri Mua se coloca como una de las modelos con más fanáticos en redes sociales, la estrella de Internet diariamente sube varias fotografías a sus cuentas oficiales en las que destaca su belleza, personalidad y creatividad, pues además de atuendos con prendas de alta costura también comparte algunos divertidos disfraces.

“Enfermera”, “Boxeadora”, “Vaca”, “Vaquera” y algunos personajes de cintas animadas son las opciones que Yeri Mua les ha brindado a sus fanáticos, en las publicaciones recibe miles de comentarios que destacan lo bien que se viste y el maquillaje tan atinado que lleva en el rostro.

Yeri Cruz Varela, conocida como “Yeri Mua”, quien se autodenomina como la “Bratz Jarocha” la joven tiene 20 años, nació el 9 de diciembre del 2002, se popularizó por ser la Reina del Carnaval de Veracruz en 2022 y quien también tomó fama por sus videos de belleza en Facebook. La famosa también realiza diversos sorteos en sus cuentas oficiales, recientemente anunció que regalará una cirugía estética entre sus seguidores, ya que hay que recordar que se ha sometido a varios cambios en su cuerpo y rostro.

Dentro del contenido que crea Yeri Mua están clips sobre moda, belleza, marcas de renombres y su estilo de vida, además de su vida sentimental, misma que se ha visto envuelta en las últimas semanas por su rompimiento con Brian Villegas “El paponas” , quien presuntamente la agredió física y emocionalmente.

Hace unos días se dio a conocer información en la que mencionan que Yeri Mua ya empezará un proceso legar contra su expareja por el daño que le causó mientras estuvieron juntos, pues además hay información que la misma veracruzana dio a conocer en la que indicó que también había dinero de por medio, pues Brian le debía a la influencer.

“¿Quieren las pruebas? estoy harta de que te victimices y jamás hables de lo que TÚ HICISTE y lo mío lo cuentas a tu conveniencia, tengo la conversación en la que admites que me cach3t3abas pero jamás con puño por que los hombres como tú saben cómo no dejar marca, si tengo como demostrarlo y lo sabes, por eso saliste a decir tantas cosas pero de la vi0l3ncia que ejerciste durante 2 años jamás lo tocaste! ¿Sigues con miedo de contar lo que me hiciste? Yo si conté todo lo que yo hice mal, faltas tú y no dejare que quieras victimizarte cuando tú mismo sabes el daño que hiciste”, escribió Yeri Mua en sus cuentas oficiales.