Respira muy profundo antes de ver como lucía Shakira a los 21 años cuando participó del show de 'Señorita Colombia'

Shakira se encuentra en la cúspide de la opinión pública y es tendencia en las redes sociales tras el exitoso estreno junto a BZRP de la “Music Sessions #53”, la canción que contiene una letra con un fuerte mensaje a su exmarido Gerard Piqué. El poder arrasador que la canción generó le dio una nueva vida a la artista colombiana.

BZRP y Shakira posando. Fuente: Instagram @shakira

Mientras aguarda que su padre esté en óptimas condiciones para poder mudarse a Miami, en sus redes sociales Shakira no para de celebrar el éxito del nuevo hit que “salpicó” al ex futbolista del Barcelona. La artista de 45 años se ha acostumbrado al éxito desde muy joven y no hay dudas que su carrera no tiene techo.

Las imágenes de Shakira viralizadas en Instagram

En estos últimos días, su nombre no solo ha sido viralizado por las repercusiones de su nueva producción, sino que la magia de las redes sociales ha traído al presente su rostro de cuando tenía tan solo 21 años de edad. Es que a esa edad, Shakira formó parte del certamen de belleza 'Señorita Colombia' donde ofreció un show a modo de cierre.

Show de Shakira en 1999. Fuente: Captura de YouTube

En aquel momento, hablamos del año 1999, Shakira ya era una artista conocida pero su expansión internacional apenas se estaba comenzando a forjar. Su estética ya era distinta a las demás jóvenes de su edad y su voz y movimientos demostraban que tenía algo que la hacía distinta.

Show de Shakira en 1999. Fuente: Captura de YouTube

Más allá de sus intenciones de despegue internacional, Shakira decidió ser parte de aquel espectáculo para no despegarse de sus raíces, sentirse colombiana y que Colombia la atesorara siempre como suya. “Acepté cantar en el reinado porque será el último del milenio y porque, a pesar de que esté fuera por trabajo y haciendo muchas cosas para tratar de construir una carrera que me pueda durar por varios años, siempre pienso en ustedes, en mi país, porque los amo", expresó a sus 21 años la mujer que décadas después “factura”.

