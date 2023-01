Lisa Marie Presley | así fue el trágico suicidio de su hijo que la marcó de por vida: “El dolor no se detiene”

El pasado jueves 12 de enero Lisa Marie Presley falleció a los 54 años de edad víctima de un paro cardiaco y desde entonces han surgido distintas historias que marcaron la vida de la única heredera de Elvis Presley y una de las que más repercusión ha tenido es la del trágico suicidio de su hijo Benjamin Keough y por ello en esta ocasión te contaremos cómo es que ocurrieron estos lamentables hechos que hicieron que la compositora viviera en un profundo duelo durante los últimos años de su vida.

Para empezar a abordar el tema es importante mencionar que Lisa Marie Presley tuvo un total de cuatro hijos, su primogénita Riley y Benjamin, su único hijo varón, fueron producto de su relación con el músico Danny Keough, mientras que las gemelas Finley Aaron y Harper Vivianne fueron procreadas durante su relación con el productor Michael Lockwood, de quien se divorció en 2016 y en más de una ocasión la heredera de “El Rey del Rock and Roll” refirió que sus hijos eran su máxima prioridad.

Lisa Marie Presley aseguraba tener una conexión más que especial con su hijo Benjamin. Foto: Especial

En más de una ocasión Lisa Marie Presley aseguró que tenía un vínculo especial con su hijo Benjamin pues consideraba que era muy parecido a su padre tanto físicamente como en su personalidad, no obstante, el joven nunca se mostró interesado por alcanzar la fama tal como lo hiciera su abuelo, aunque sí se desenvolvía dentro del ambiente artístico donde figuró como músico y como actor en algunas cuantas producciones.

Así fue el trágico suicidio del nieto de Elvis Presley

El 12 de julio de 2020 fue uno de los días más trágicos que ha atravesado la familia Presley pues se dio a conocer que Benjamin Keough, de 27 años de edad, se quitó la vida en uno de los baños de su casa en California y de acuerdo con los informes periciales el joven colocó un arma de fuego dentro de su boca para después accionarla.

Unos días después de la trágica muerte del hijo de Lisa Marie Presley, se dio a conocer que Benjamin Keough tuvo una fuerte discusión con su pareja Diana Pinto y aunque no se ofrecieron detalles, se informó que este fue el principal motivo que lo orilló a tomar esta drástica decisión.

Benjamin Keough tenía 27 años de edad cuando decidió quitarse la vida. Foto: Especial

Tras la muerte de su hijo, Lisa Marie Presley cayó en una fuerte depresión y en distintas ocasiones habló del complicado proceso con el que se encontraba lidiando y fue hace apenas el pasado mes de agosto cuando hablo de la muerte de su hijo en un ensayo escrito para la revista People, el cual tuvo la intención de ayudar a otras personas que estuvieran atravesando por su mismo proceso.

“La muerte es parte de la vida, nos guste o no y también lo es el duelo. Hay mucho qué aprender y entender sobre el tema, pero esto es lo que sé hasta ahora: el dolor no se detiene ni desaparece en ningún sentido, uno o más años después de la pérdida”, escribió Lisa Marie Presley.

Lisa Marie Presley vivió los últimos años de su vida con el dolor por la muerte de su hijo. Foto: Especial

En ese mismo ensayo, la hija de Elvis Presley aseguró que logró seguir adelante con su vida debido a que su propio hijo la animó a hacerlo con su último aliento, no obstante, señaló que este hecho, además de marcar su vida, también afectó a la de toda su familia.

“Mi vida y la de mis tres hijas, tal como la conocíamos, fue completamente detonada, destruida por su muerte. Vivimos en esta situación día tras día. Sigo adelante porque mi hijo me dejó muy claro en sus últimos momentos que cuidar de sus hermanitas y velar por ellas estaba al frente de sus preocupaciones. Él las adoraba absolutamente y ellas a él”, señaló la hija del “Rey del Rock and Roll”, quien en una entrevista que concedió en 2012 señaló que la muerte era su más gran de temor, no obstante, aseguró que le gustaría ser recordado como una buena madre y una excelente cantautora.

SIGUE LEYENDO:

Ellos son los famosos que han muerto en el inicio del 2023, vistieron de luto al espectáculo

Ninel Conde sube la temperatura en Instagram con escotado outfit blanco

De espaldas, Yuliett Torres paraliza la red con colorido micro bikini que no deja mucho a la imaginación