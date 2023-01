VIDEOS | ¿Recuerdas a la edecán que se hizo tendencia por su voluptuoso cuerpo? Así luce ahora

Catalella Valesk es una joven que volvió a ser tendencia en las redes sociales por la forma en que reapareció luego de que había sido viral hace años por su trabajo como edecán, quien se hizo tendencia por su voluptuoso cuerpo; sin embargo, con más fuerza que nunca, Joss volvió a estar en boca de todos al compartir algunos videos haciendo lypsing de los videos que están siendo trending topic.

A través de la TikTok, la joven de origen ecuatoriano muestra su día a día y lo mucho que ha cambiado al paso de los años, mostrando su mejor ángulo con la cámara de su smartphone y su escultural figura que ha conseguido gracias a varias cirugías estéticas en el busto y glúteos, el cual la hacen ver muy natura.

TikTok @catalella_valesk

Bailarina exótica revela que gana en un día más de lo que un profesionista al mes y rompe TikTok

Mariazel paraliza TikTok con baile en ajustado minishort

De edecán a ser tendencia ¿Cómo se volvió viral?

En la red social china, Catalella de 25 años como lo ha revelado en TikTok, se volvió viral tras un consejo que había hecho la edecán a sus seguidores, sobre las relaciones amorosas, mensaje que envió principalmente a las mujeres donde pide ver la situación en la que están con su pareja para saber si en verdad son reconocidas al dedicarles tiempo y dinero, generando críticas y opininiones divididas.

TikTok @catalella_valesk

“Los hombres no invierten en cualquier mujer, los hombres invierten en la mujer que para ellos lo vale. Esto significa que si tú estás con un hombre que no invierte tiempo en ti, energía ni dinero, tú no eres la mujer en la que ese hombre encuentra valor. Lo mejor es que no pierdas tu tiempo, no mereces…”, dijo en uno de sus videos.

No obstante, además de ese comentario que a muchos les pareció poco atinado, la joven se ha vuelto tendencia gracias a los videos que comparte, presumiendo su escultural silueta y principal atributo; su escote, quien con orgullo muestra en sus más de 67 mil seguidores en TikTok

SIGUE LEYENDO

Una señora avienta agua bendita y le reza a una pareja gay: “Que se vayan a abrazar al hotel”

Maya Nazor: Esta es la nueva pérdida que enfrenta la ex de Santa Fe Klan

Bellakath denuncia que quisieron bajarle otra de sus canciones y cerraron su TikTok