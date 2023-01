Venga La Alegría: Ella es la querida conductora que se negó a regresar al matutino por esta razón

TV Azteca pretendía hacer varios cambios de cara al 2023 con uno de sus programas matutinos favoritos. Venga la Alegría estaba a punto de salir al aire, pues iba a ser sustituido por "Buenos días, México", pero nada se ha concretado aún, aunque ya hubo varios despidos.

Conductores de la última etapa de VLA fueron despedidos, pero también otros conductores se salvaron y continuarán en la emisión, algunos en la edición del fin de semana. Uno de los cambios que se esperaba era el regreso de una querida conductora de VLA.

Se trataba de Ingrid Coronado, quien volvería luego de varios años de ausencia, pues VLA fue uno de los programas que formó parte de su carrera. Sin embargo, las propuestas de nuevos conductores no se han hecho realidad y no se sabe quién llegará y quién se irá.

VLA: Ingrid jamás volverá al matutino por esta razón

Ingrid Coronado, una de las conductores más conocidas del matutino VLA no quisó regresar al programa. Los primeros rumores apuntaban que volvería a la conducción junto a nombres como Marco Antonio Regil, pero poco después se reveló que las negociaciones de los nuevos conductores no se concretaron.

Aunque no hay nada confirmado, de acuerdo con el sitio "La Portada" en Twitter, las razones de que la ex viuda de Fernando del Solar no quisiera retomar las rientas del programa son muy diferentes a lo que se había rumoreado. Y es que, en un inicio se dijo que no quería reencontrarse con sus compañeros de VLA.

La nueva versión apunta que en realidad Ingrid Coronado pidió una gran suma de dinero, al igual que Marco Antonio Regil, quien se negó a conducir este tipo de emisiones a menos que le pagarán más. Y es que, los planes incluían algunos realitys, pero la televisora del Ajusco no aceptó.