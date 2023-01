La maestra que fue despedida por tener OnlyFans asegura que por fin pudo pagar sus deudas

La profesora que fue despedida por grabarse teniendo relaciones sexuales en la escuela afirmó que por fin vio su "sueño hecho realidad", pues saldó deudas bastante grandes que tenía. Se trata de Samantha Peer, quien daba clases de ciencias en una secundaria de Arizona, Estados Unidos, hasta que sus alumnos descubrieron que había filmado un clip para su página de contenido para adultos.

Su caso causó mucha controversia. Foto: Especial.

La madre de dos hijos, cuyo nombre artístico es Khloe Karter, agradeció a sus fans de dos plataformas a las que sube videos y fotos: "Esta mañana hemos podido pagar dos grandes tarjetas de crédito que nos ahogaban desde hace casi un año. Nunca pensé que llegaría este día… Estoy increíblemente agradecida con todos mis suscriptores de Fansly y Fanvue que han hecho realidad este sueño".

Habían sido meses complicados

En diciembre se supo que Peer había sido bloqueada en OnlyFans por un motivo no confirmado, pero algunos aseguran que fue por haber grabado en un lugar público, lo cual está prohibido en las políticas de la página. Pero eso no la detuvo, pues se creó perfiles en otras plataformas similares, en las cuales incluso vende lencería usada por ella.

Era muy buena profesora. Foto: Especial.

El pasado 14 de noviembre renunció cuando el distrito escolar la confrontó porque el Departamento de Policía de Lake Havasu City dijo que investigó una denuncia anónima sobre una profesora local que "se dedicaba a la pornografía", y que algunas de las imágenes la mostraban dentro de un aula.

Ella dio su propia versión

El año pasado, Samantha publicó un emotivo vídeo en YouTube en el que explicaba su versión de la situación tras ser despedida como profesora.

Su carrera como modelo de contenido para adultos está creciendo. Foto: Especial.

"La mayor preocupación que leí fue la falta de remordimiento, y sé que fue un error muy grande… Nunca me he defendido diciendo que fue algo correcto. Mirando hacia atrás, no volvería a hacerlo. Pero soy una persona y también cometo errores… Aunque fue un error muy grande, esto no es lo que soy y no define lo que seré en el futuro", comentó en ese momento.

