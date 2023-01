Ellos son los famosos que han muerto en el inicio del 2023, vistieron de luto al espectáculo

La muerte de una persona a inicios de año suele ser más uno de los momentos más duro, sobre todo cuando se trata de algún famoso que ha dejado huella en la industria del entretenimiento. Por ello, su partida ya sea por causas naturales, alguna enfermedad que lo fue deteriorando, o en el peor de los caso en algún accidente cobrando la vida de estas distinguidas personas.

Cada año mueren cantantes, futbolistas, políticos, actores, entre otras personas que han sido importantes en su rama. No es un secreto que algunas de estas personalidades quizá fueron un ejemplo a seguir o seguimos muy de cerca su trabajo para poder ser, si no igual, por lo menos muy parecidos a ellos con el fin de mejorar nuestra calidad de vida.

Han sido varios famosos los que han fallecido Foto: Especial

Sin duda, en el momento que se van algunos personas que admirábamos, también se va un pedazo de nosotros cuando ya no podemos seguir el trabajo que realizaban con pasión. Por ello, hoy te presentamos algunos de los famosos que murieron a inicios de 2023 en todo el mundo y el trabajo con el que se hicieron famosos y marcaron la historia con su propuesta.

Así reaccionó Daniel Bisogno a la noticia de su muerte en redes

El ejercicio en exceso mata: un hombre muere repentinamente mientras entrenaba en el gimnasio

Famosos que murieron a inicios del 2023

Adam Rich

El nacido en Estados Unidos, falleció el 7 de enero y fue un actor conocido por su participación en la serie "Eight is enough", interpretando al pequeño Nicholas Bradford. Adam Rich falleció a los 54 años de edad.

Adam Rich

Art Mcnally

Arthur Ignatius McNally, falleció el 1º de enero y fue un reconoció árbitro de la NFL y también fungió como director de arbitraje de la liga antes mencionada. De acuerdo con su el hijo Mcnally, falleció a los 97 años por causas naturales.

Foto: Twitter @NFL

Fred White

Otro famoso que murió el 1º de enero, fue el compositor y músico, Fred White, uno de los primeros miembros de la icónica bana de rock "Earth, Wind & Fire". De acuerdo con varios medios el baterista falleció a los 67 años.

Foto: Twitter @EarthWindFire

Ken Block

Kenneth Paul Block, nombre completo del piloto de autos, falleció el pasado 2 de enero, quien fue uno de los cofundadores de la marca de calzado DC Shoes y fundador de Hoonigan Racing Division. El nacido en Estados Unidos murió a los 55 años en un accidente cuando una motosky que conducía se volcó y le cayó encima.

Foto: Twitter @XGames

@XGames

Marcio Frerire

El surfista brasileño falleció el 6 de enero haciendo lo que amaba, desafortunadamente no pudo salir de una ola que montaba en las playas de Nazaré, Portugal. Marcio Frerire falleció a los 47 años y fue pionero del surf en su natal Brasil.

Walter Cunningham

Ronnie Walter Cunningham, ?nombre completo del astronauta, fue además. un militar, empresario y físico nacido en estados Unidos, quien falleció el 3 de enero y es era el último sobreviviente de la misión que preparó la llegada del hombre a la Luna. Ronnie murió a los 90 años de edad.

Foto: Twitter @CelebFallecidas

Lisa Marie Presley ?

La famosa hija el Rey del Rock N' Roll, fue una cantante estadounidense que falleció el pasado 12 de enero. La también hija de Priscilla Presley incursionó en el mundo de la actuación y falleció a los 54 años de edad por un infarto.

Foto: Twitter @Charofernandezr

SIGUE LEYENDO

TV Azteca: los programas que le "arrebató" a Televisa para este 2023 y seguro no lo sabías

Georgina Rodríguez confirma que las uñas magnéticas serán tendencia este 2023

Stray Kids: Bang Chan enloquece a sus fans tras revelar que se "casará" en 2023 y ser papá