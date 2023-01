Una modelo de OnlyFans se venga de su exnovio y publica foto al natural

Una influencer y modelo de OnlyFans subió una foto a su Twitter en la que no llevó ni una sola prenda de ropa y muchos de sus seguidores aseguraron que fue una venganza contra su ex. Se trata de Mikaela Testa, de 22 años, y originaria de Australia, quien es muy popular en las redes sociales.

Sorprendió a todos sus seguidores. Foto: Especial.

En la postal que compartió sólo llevaba un collar y unos pendientes de argolla, además de que optó por un maquillaje neutro. Mikaela, que tiene millones de seguidores en Instagram, Twitter, TikTok y OnlyFans, a quienes enloqueció con la foto.

Las reacciones rápidamente surgieron

Sus seguidores comentaron "RIP a su ex", "El ex de Mikaela Testa llorando ahora mismo después de ver su Twitter", "Imagina ser el ex de Mikaela Testa ahora mismo", y es que la influencer se separó de su último novio conocido, Atis, el pasado mes de junio tras tres años de romance.

Terminaron hace menos de un año. Foto: Especial.

En el momento de la ruptura, la pareja dijo que habían tomado la decisión "mutua" de separarse, pero que seguían siendo amigos. Sin embargo, parece que su amistad se fracturó desde entonces, ya que no han interactuado mucho en las redes sociales recientemente. Mikaela reveló previamente en marzo de 2022 que su relación con Atis comenzó como una aventura cuando ambos estaban saliendo con otras personas. Se sabe que la estrella de las redes sociales gana más de 162 mil dólares al mes vendiendo imágenes y vídeos en OnlyFans.

Está en busca de nueva pareja

Una buena noticia para los admiradores de la modelo es que está en busca de una nueva relación, pues Mikaela confirmó recientemente que está en Tinder, pero ha asegurado que quien quiera conquistarla tendrá que cumplir una estricta lista de requisitos,como no tener trabajo, pues le encanta viajar, y contar con aspectos sexuales muy específicos.

