Karla Camacho llega con su show al Lunario del Auditorio Nacional y asegura que: "La comedia me encontró a mí"

Con tan solo 25 años de edad, la comediante Karla Camacho se presentará este sábado 14 de enero en el Lunario del Auditorio Nacional con su show “Siempre Travies” con el cual promete que su público se divertirá y pasará una gran tarde y noche.

Aunque en un principio, Karla tenía contemplado solamente dar una presentación en el recinto antes mencionado, la comediante platicó en exclusiva con El Heraldo de México sobre y habló de la emoción que sintió al saber que se iba a abrir otro horario de “Siempre Travies” debido a que en la primera tuvo un sold out.

En la plática que sostuvimos con Karla Camacho sobre su presentación de este sábado en el Lunario del Auditorio Nacional, la también ex participante del reality show “LOL” compartió que su inquietud por presentarse en un recinto grande y dar un show para muchas personas comenzó desde el 2020 se lo propuso a su manager.

“Lo del lunario salió por que el año pasado, finales del antepasado, estaba hablando con mi manager y le decía: ‘oye creo que ya podemos hacer algo grande, hay que arriesgarnos’”, Contó Karla

Luego de hablar con su manager sobre este tema, la comediante cuenta que asistió a un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, y al salir alguien de este recinto la contactó y le propuso hacer un show en este lugar y es así como se dio la oportunidad.

Aunque sabía que estaba preparada para dar un show en este recinto, Karla Camacho recuerda el momento en el que le dieron a conocer la noticia del sold out de su primer evento se encontraba en una fiesta aunque recuerda que lloró al saber que era un éxito.

Debido a lo anterior, Karla se encuentra muy feliz y orgullosa de todo lo que ha logrado en este tiempo y aunque sabe que aún le falta mucho por recorrer invita a todo el público de El Heraldo de México a no perderse su show.

Foto: Karla Camacho

Desde pequeña Karla recuerda que soñó con ser actriz, incluso su ilusión era aparecer en telenovelas infantiles, pero no pudo cumplir ese sueño, sin embargo, el tiempo le dio una nueva oportunidad.

Pero la vida da muchas vueltas y aunque estuvo a punto de dedicarse a la producción pues también le llamaba la atención estar detrás de cámaras, Karla recuerda que en su primer curso de standup muchos de sus compañeros tenían la ilusión de vivir de la comedia, algo que ella no, sin embargo, ahora muchos de aquellos excompañeros ya no se dedican a esto y ella es de las más exitosas del momento, y es que asegura que la comedia la encontró a ella y la vida la puso en el lugar indicado.

“Siento que me encontró, yo tenía que dedicarme a esto y estaba a punto de dedicarme a otra cosa por completo y la vida me dijo ‘nel, nel, nel vas aquí mija’, exacto y yo creo que yo no encontré la comedia sino que la comedia me encontró a mí”, dijo Karla