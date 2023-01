Rebecca Jones regresa a las redes sociales y la llenan de amor: "Con kilitos menos y muchas ganas de vivir"

Rebecca Jones sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram con la serie de fotos que compartió luego de sus problemas de salud que mantuvieron preocupados a sus fans y amigos del medio. La actriz regresó a las redes sociales y la llenaron de amor, una publicación en la que se mostró junto a seres queridos a quienes agradeció por el apoyo, y en la que confesó que tiene muchas ganas de vivir aunque bajó algunos kilos.

Fue el pasado 2 de noviembre de 2022 que la periodista Joanna Vega-Biestro informó en el matutino "Sale el Sol", de Imagen Televisión, que Jones había sido hospitalizada de emergencia y se estaban solicitando donadores de sangre de manera urgente, ya que el estado de salud de la estrella de telenovelas se reportaba como delicado. La actriz había sido diagnosticada con neumonía y deficiencia pulmonar y pudo volver a su casa a finales del mismo mes.

Rebecca Jones regresa a las redes "con muchas ganas de vivir"

Aunque Rebecca ha dado pocos detalles de su recuperación, fue su exesposo, el actor Alejandro Camacho quien habló con la prensa sobre el estado de salud de la también madre de su hijo. En entrevista para el matutino "Venga la Alegría", explicó que "se está recuperando fuertemente de esta neumonía y este…está muy bien, muy recuperada y yo espero que en unas tres semanas esté todavía más", dijo ante las cámaras, algo que ahora confirma la propia actriz con sus fotos en la plataforma de Meta.

Rebecca agradeció a sus amigos. Foto: IG @la_rebeccajones

"Como el legendario cocktail 'vuelve a la vida' así son los verdaderos amigos: deliciosos y revitalizantes, mi familia elegida. Con unos kilitos de menos, pero con exceso de amor y muchas ganas de vivir y volver a las andadas, deseo para todos un muy feliz y vital 2023", escribió Rebecca, de 65 años, para acompañar tres fotografías en las que se le ve rodeada del amor de sus seres queridos.

En la primera imagen posa junto a una mujer de cabello rubio, y ella vistiendo un abrigo que combinó con bufanda, lo que deja ver que todavía se está cuidando mucho para lograr recuperarse al 100 por ciento. En una segunda instantánea está dentro de un automóvil junto a un hombre de pelo cano; en ninguna de las postales etiqueto a sus amigos, pero eso no importó, pues mostró lo feliz que es a su lado.

La actriz asegura que bajó un poco de peso. Foto: IG @la_rebeccajones

El amor de sus compañeros en el medio también se hizo presente, pues una gran cantidad de artistas le dejaron bellos mensajes, como Azela Robinson, Andrea Legarreta, Ana Serradilla, Wendy de los Cobos, Arlette Pacheco, Eugenia Cauduro, Verónica del Castillo, Ana Ciocchetti, Iliana Fox, Mariana Seoane, y Sofía Rivera Torres, su compañera en "Cabo", telenovela que tuvo que abandonar por sus problemas de salud.

"Gracias a la vida por un nuevo año lleno de esperanza y salud!!!! 2022. Fue un año por demás difícil para mi y para muchos más, pero lleno de enseñanza y cambios. De las cosas más hermosas fue haberme dado cuenta del gran amor que tengo a mi alrededor, y no hay regalo más grande que ese", fue parte del texto que Rebecca Jones compartió en su cuenta de Instagram a su regreso del hospital.

"A todos ustedes que no pararon de tenerme en sus oraciones y en su apoyo incondicional. Adiós a Lucía, un personaje que me dió tanto y me permitió crecer como actriz. Deseo para todos que este #2023 venga cargado de salud, amor, esperanza y bendiciones!!! Les amo con todo mi corazón", concluyó en la publicación que dejó ver hace unos días, con la que también la llenaron de amor.

Jones dejó la telenovela "Cabo". Foto: IG @la_rebeccajones

