Karely Ruiz reveló cuál es su mayor miedo en la vida

Karely Ruiz se ha convertido en una referencia del éxito en las redes sociales, la modelo e influencer arrasa en cualquier sitio en el que se presente o la red social a la que se integre, sus millones de admiradores la siguen, la buscan, la consumen y le agradecen por ser como es. Es que la mexicana no solo tiene un increíble cuerpo sino, un gran carisma.

OnlyFans es la plataforma donde más dinero ha ganado la influencer de 21 años. Desde esta página ha crecido como la espuma, al igual que sus ganancias, las cuales desde hace meses se cuentan por millones. Según varias informaciones, el 2022 l ocerro entre los tres primeros lugares en ganancias en la famosa red social de contenido exclusivo para adultos.

Karely Ruiz. Fuente: Instagram @karelyruiz

El mayor miedo de Karely Ruiz

Cuando uno ve a Karely Ruiz, puede pensar que esta jovencita no le tiene miedo a nada. Si vemos que a los 18 años abrió su cuenta en la plataforma para adultos, nadie puede pensar que le vaya a tener miedo a algo de su entorno. Pero en un video que grabo para Instagram, la influencia afirmó que su mayor miedo son las cucarachas.

Estar en OnlyFans no te da inmunidad para sentir miedo o asco a los insectos. Por eso, la influencer no dudo dedica en su cuenta de Instagram que una de las cosas que más asco le da en esta vida ex ver una cucaracha o matarla. La verdad que es el común denominador de cualquier mujer, y eso la hace una persona de carne y hueso.

De todas maneras, Karely Ruiz deja de lado esa minusia y se concentra en su trabajo. Para que veas el gran trabajo que está haciendo, en solo tres años ha logrado colocarse en el tercer lugar de la lista de personajes que mayores ingresos generan anualmente en esta red social con ganancias de 10.8 millones de pesos anuales, es decir, casi un millón al mes.

