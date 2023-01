Jacky Ramírez paraliza Instagram con atrevidos videos completamente al natural

Jacky Ramírez acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un par de videos con los que dejó boquiabiertos a todos sus fans pues resulta que la bella y atractiva modelo, influencer y cantante presumió sus encantos completamente al natural, por lo que, como era de esperarse, la estrella de “Acapulco Shore” se llevó decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Los videos de Jacky Ramírez en cuestión fueron difundidos a través de las historias de su perfil oficial de Instagram y dichas grabaciones tuvieron una doble intención pues además de deleitar la pupila de los miles de seguidores que ostenta en esta plataforma, también los incentivó para que se suscriban a su perfil de OnlyFans, donde realizará un sorteo en el que el ganador podrá disfrutar de una cena exclusiva con la estrella de “Acapulco Shore” y “Survivor México”.

En su primer video, Jacky Ramírez se dejó ver completamente al natural y solamente estaba usando una gorra de color negro, no obstante, fue muy cuidadosa para no enseñar de más y utilizó su larga cabellera para cubrirse parte del pecho, no obstante, esto solo la hizo lucir más que sensual.

En su segunda grabación Jacky Ramírez se despojó de la gorra, pero la cambió por una bata de dormir de seda en color rosa, la cual, dejó abierta para que sus encantos quedaran al descubierto, no obstante, la influencer que saltó a la fama gracias a “Enamorándonos” escribió un texto sobre el sorteo que fue colocado estratégicamente para que no enseñara de más.

“Últimos días para suscribirte y ser el ganador o ganadora de la cena romántica” fue el texto que escribió Jacky Ramírez en su publicación, la cual, pese a que fue difundida en sus historias de Instagram en pocos minutos llegó a otras plataformas y páginas administradas por sus fans donde los halagos para la intérprete de “Cotizada” no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

“La mujer perfecta”, “Cada día más hermosa”, “Eres un sueño”, “Una verdadera diosa”, “La definición de sensualidad” y “Simplemente divina” y “Todo un bombón” fueron algunos de los halagos que se llevó Jacky Ramírez.

Jacky Ramírez posee una de las figuras más envidiables de toda la farándula. Foto: IG: jackyoficial_

¿Jacky Ramírez seguirá brillando en “Acapulco Shore”?

Durante las última semanas, Jacky Ramírez se ha dedicado arduamente a la creación de contenido exclusivo para su perfil de OnlyFans, así como en promocionar su nueva canción llamada “Cotizada” y debido a ello se ha especulado que está buscando nuevos horizontes debido a que ya no tiene planeado regresar a “Acapulco Shore”, famoso reality show de MTV en el que ha participado en las últimas tres temporadas, sin embargo, lo cierto es que aún no hay información oficial sobre el elenco que formara parte de la siguiente entrega del polémico programa, por lo que se espera que sea ella misma cuando aclare todo lo referente sobre su futuro laboral durante los próximos días.

La polémica personalidad de Jacky Ramírez la ha llevado a la fama. Foto: IG: jackyoficial_

Es importante señalar que, en redes sociales también han pedido el regreso de Jacky Ramírez a la televisión abierta pues, aunque su desempeño físico dejó mucho qué desear, fue la encargada de aportar una gran cantidad de polémicas en “Survivor México”, por lo que sus fans han pedido verla en un programa similar, no obstante, se desconoce si esta posibilidad está abierta pues durante las últimas semanas ha habido muchos cambios en TV Azteca.

