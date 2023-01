Enrique Acevedo: ¿Quién es el nuevo periodista que suplió a Denise Maerker en "En punto"?

Después de 6 años de ser la conductora de "En Punto", Denise Maerker se despidió de uno de los noticieros más importantes de la televisión mexicana. Sin embargo, el programa seguirá, pues Enrique Acevedo suplirá a la periodista, quien aparentemente no dejará la televisora. Aunque para muchos, el nombre del comunicador es conocido debido a que ha sido un destacado corresponsal, para otros es una personalidad nueva, por lo que están interesados en conocer su trayectoria en los medios de comunicación.

Para 2023, Televisa preparó algunos cambios para su barra de noticias, por lo que Paola Rojas dejó el programa de la mañana, para darle el espacio a Genaro Lozano, quien ahora es el titular de la nueva emisión informativa. Sin embargo, la también conductora de "Netas divinas", no fue la única en salir del aire, pues Maerker también le dio su horario al periodista que se integra al equipo de la televisora de San Ángel, la cual busca mejorar sus contenidos y seguir siendo competencia con otros medios de comunicación a nivel internacional.

Enrique Acevedo remplaza a Denise Maerker Foto: Captura de pantalla

De acuerdo a lo que reveló la propia empresa, Denise Maerker no dejará la televisora, por el contrarió seguirá siendo parte de "Tercer Grado" y estará como Productora Ejecutiva del programa que condujo por varios años, asimismo, se incorporará al área de investigación de N+ Focus, todo esto con el objetivo de reforzar al equipo y consolidar al medio, así como sus diferentes sitios especializados, como una de las fuentes confiables.

¿Quién es Enrique Acevedo?

Enrique Acevedo nació en la Ciudad de México, el 6 de marzo de 1978, por lo que comenzó sus estudios en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, escuela de la que se graduó. Posteriormente, se sintió atraído por la comunicación, así que para 2006, realizó una maestría en periodismo de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. Asimismo, inició su carrera como reportero y corresponsal de Televisa, empresa que hoy nuevamente le abre las puertas para poder conducir su noticiero estelar.

Después se mudó a Estados Unidos y fue parte de algunos de los noticieros más importantes como " Noticiero Univisión", "60 Minutes+" y "CBS This Morning", siendo el primer mexicano en conducir esta emisión. En 2017 recibió el premio Emmy al Mejor Reportaje Especial en Español por el documental "La Amazonia: Un paraíso a la venta". También tiene un Premio Nacional de Periodismo por el reportaje "Los combatientes" y un reconocimiento John S. Carroll Journalist of the Year del News Literacy Project.

Enrique Aceves trabajó en "CBS This Morning" IG @enrique_acevedo

El comunicador estuvo en eventos importantes como el funeral de Fidel Castro en Cuba, el terremoto y tsunami de 2011 en Japón, la retirada del ejército estadounidense en Afganistán y las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Debido a su larga lista de trabajos y colaboraciones, Televisa lo eligió para estar al frente de "En punto", uno de los noticieros más destacados en México.

