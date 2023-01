Shakira | Filtran adelanto de su nueva canción contra Piqué: “Yo contigo ya no regreso” / “Perdón si te sal-piqué”

Este miércoles 11 de enero, Shakira estrenará una nueva canción junto al famoso productor argentino conocido como Bizarrap y aunque el lanzamiento oficial está programado para alrededor de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, ya se filtraron algunos adelantos del tema y en lo que se pudo escuchar, la cantante colombiana se lanza con todo en contra de Gerard Piqué, con quien terminó su relación el pasado mes de junio por una infidelidad del futbolista.

Fue a través de redes sociales donde se filtró el adelanto de la nueva canción de Shakira y Bizarrap, de la cual, aún se desconoce el nombre que lleva, sin embargo, la letra es contundente y aunque no menciona a Piqué de manera explícita es claro que se refiere al exjugador del Barcelona, con quien sostuvo una relación de 12 años y con quien procreó a sus dos hijos.

“Una loba como yo, no está pa’tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú, oh- oh, oh-ho” es el coro que se escucha en el primer fragmento de la canción y en el siguiente verso es donde hace un juego de palabras para referirse a su expareja.

“Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores y me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, finaliza el verso.

Como se mencionó antes, esta nueva colaboración entre Shakira y Bizarrap está programada para estrenarse la tarde de este miércoles 11 de enero y en redes sociales se ha generado una gran expectativa por escuchar toda completa esta colaboración pues es aquí donde la colombiana podría sacar toda su frustración y coraje contra el futbolista que le fue infiel con una mujer de 23 años de edad llamada Clara Chía Martí, con quien ya se exhibe de manera pública.

Es importante señalar que hace unos meses, Shakira ofreció una entrevista para la revista Elle donde confesó que la ruptura con Piqué la dejó muy afectada, incluso, calificó este momento como uno de los episodios “más oscuros” que ha vivido pues señaló que llegó a pensar que su relación sería para siempre, no obstante, en ese momento adelantó que encontraría refugio en la música pues considera que escribir canciones es su mejor terapia.

La colaboración entre Shakira y Bizarrap ha generado altas expectativas. Foto: IG: bizarrap

Piqué reacciona a nueva canción de Shakira

Luego de que se diera a conocer la colaboración entre Shakira y Bizarrap, Gerard Piqué realizó una misteriosa publicación en Twitter que fue interpretada por sus seguidores como una respuesta a la canción de su ex y aunque el exfutbolista no puso ni una sola palabra dejó ver que no le gustaron para nada los versos de dicho tema pues puso los emojis de un payaso, un circo, un carrusel y una rueda de la fortuna, por lo que su publicación desató todo tipo de opiniones entre sus fans, no obstante, habrá que esperar unas horas más para ver cómo reacciona ante la sesión completa donde evidentemente su nombre saldrá a colación.

