Querida conductora de Venga La Alegría cambia de look tras ser despedida

Los programas de Venga la Alegría de Fin de semana del 6 y 7 de enero, ya dieron las primeras sorpresas del año y hablamos de la ausencia de varios conductores que ya no están en los planes de la producción. La más extrañada fue Gaby Ramírez, la más popular del matutino en los meses recientes.

La conductora regia ya no apareció en el programa del fin de semana pasado, pero eso no ha provocado que detenga sus planes personales y profesionales. Y en sus redes sociales mostró el cambio radical de look que se hizo y que fue un verdadero éxito.

Gaby Ramírez se ha convertido en una de las favoritas del público en México, gracias a su profesionalismo, carisma y su belleza. En sus redes sociales mostró el cambio de cabello corto y rubio a un tono mucho más obscuro y largo, algo que aplaudieron sus más de 1.5 millones de seguidores en Instagram.

La presentadora regia compartió una serie de fotos y un video en el que muestra el cambio de look que se hizo. Dejó el cabello corto y rubio, para presumir su tono natural en castaño obscuro y mucho más largo de lo que nos tenía acostumbrados. Las imágenes sorprendieron y gustaron a sus fanáticos, que le dedicaron likes y comentarios halagadores.

Gaby Ramírez se ha convertido en una de las conductoras más queridas y atractivas de la pantalla chica y las redes sociales. Además de la imagen también escribió un mensaje: "Tengo un ojalá llenito de esperanza". En su cuenta de Instagram tiene más de 1.5 millones de seguidores y en esta publicación específica ha recibido más de 91 mil likes de sus fans.

