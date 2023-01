Desde el gimnasio, Valeria Cuevas eleva la temperatura con entallado look

Valeria Cuevas tiene muchos frentes abiertos para este 2023, pues la cantante no solo tiene que salir de gira por varias localidades de México sino también, pueden llegar muchas ofertas para la televisión y actuación. Por supuesto que ella apuesta todo a su amada música regional pero como buena artista, tiene que estar lista para todo.

Si uno observar su Instagram, la cantante no para de subir fotos realizando varias actividades y sobre todo ejercicio con dietas. Es que ella sabe que no hay mejor manera que afrontar un año duro que con el cuerpo bien tonificado y listo para salir al ruedo. Gracias a esas fotos, nos regala momentos muy sensuales con sus look.

Valeria Cuevas. Fuente: Instagram @soyvaleriacuevas

Cuevas en el gimnasio

Valeria Cuevas con tan solo 26 años, se ha convertido en una de las mujeres más sexys que hay en todo el cono norte. A pesar de que su idea es solo seguir los pasos de su madre Aida Cuevas, en la música, lamentablemente no puede disimular su belleza y por eso en pocas semanas se está haciendo muy viral.

En su historia de Instagram subió una foto haciendo actividad física en un gimnasio y deslumbró a todos sus fanáticos. En la imagen se la ve de rodillas con un conjunto muy ajustado y frente al espejo donde se demuestra cansada. “Estoy lista para no poder moverme por 3 días”, puso la cantante en relación a su entrenamiento.

Valeria Cuevas. Fuente: Instagram @soyvaleriacuevas

Realmente es muy bella Valeria Cuevas y no necesita tener una foto en bikini para demostrar sus increíbles curvas. El trabajo en el gimnasio se podrá ver muy pornto y por eso esperamos que nos regale un par de fotos y videos de como va a quedar. Estaremos muy atentos a ver que hace en estos días.

