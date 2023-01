Mar de Regil confirma que heredó toda la belleza de Bárbara de Regil en colorido bikini

Mar de Regil se lució desde la playa con un revelador look que fue perfecto para confirmar que heredó toda la belleza y estilo de su mamá, la actriz Bárbara de Regil. En su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones de fans, la joven compartió un fotografía en la que se le ve posando frente a la cámara con un colorido y pequeño bikini, pieza con la que destacó su silueta esbelta y abdomen plano.

Bárbara de Regil, protagonista de la telenovela "Cabo", comenzó su carrera en los medios al participar en el 2009 en el reality "New Generation Telehit". Pero su popularidad llegó con el papel estelar de la serie "Rosario Tijeras", y después en redes sociales como una influencer fitness, pasos que ha seguido Mar, quien ya ha dejado ver que también comparte con su mamá el gusto por los deportes y el gimnasio.

Mar de Regil se luce en colorido bikini

Fue hace unos días que la también influencer, de 18 años, conquistó las redes sociales con su atuendo al lucirse con un coqueto traje de baño de dos piezas perfecto para destacar desde la playa o la alberca, pues sus colores y diseño lo hacen un conjunto ideal para las mujeres que buscan robar miradas, tal como lo hizo la hija de la famosa actriz, quien pronto recibió miles de "likes" y comentarios.

Mar enamora en coqueto bikini de colores. Foto: IG @marderegil._

"No makeup here" (sin maquillaje aquí) y "Piel morena", fueron las frases con las que De Regil compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen 3 millones de fans, dos fotografías con el mismo look. En la primera se le ve posando de frente con su colorido bikini, mientras que en la segunda instantánea se dejó ver recostada sobre una toalla roja, logrando sumar más de 500 mil "me gusta".

Mar, que ha dejado ver su incursión al mundo de la moda como diseñadora al crear una chamarra para el cantante Camilo, causó impacto entre sus seguidores y confirmó que heredó toda la belleza de su mamá, recibiendo en las publicaciones una gran cantidad de halagos con frases como: "Que hermosa estás", "Toda una princesa" y "En mi corazón por siempre"; entre muchos otros.

La influencer sorprendió con su atrevida imagen. Foto: IG @marderegil._

La joven desde hace mucho tiempo llama la atención de los internautas por las fotos y videos que deja ver, y también los que presume su mamá, Bárbara de Regil, de 35 años, quien constantemente comparte en sus cuentas oficiales imágenes de su familia, pues también ha dejado ver a su hermana, mamá y esposo, Fernando Schoenwald, quien se ha convertido en un padre para su hija.

De acuerdo a lo que Mar ha dejado saber a los fans, desea ser diseñadora de moda, y la actriz de "Rosario Tijeras" ha contado que de hecho ya ha tomado algunos cursos. También ha sido modelo para la marca de proteína de su mamá, y confirma con las fotos de sus redes sociales que es una amante de los bikinis, y luce los mejores looks, además de que hay quienes afirman que es idéntica a la actriz.

Mar y Bárbara muestran su excelente relación. Foto: IG @barbaraderegil

