Alejandro Camacho da detalles del estado de salud de Rebecca Jones

El pasado mes de septiembre Rebecca Jones dio una entrevista a medios de comunicación en donde pidió que nadie que no fuera ella podría dar información u opinar sobre su salud luego que su ex esposo el también actor Alejandro Camacho unos días antes confirmara que el cáncer había regresado a la actriz.

Luego de estas declaraciones, Alejandro Camacho ya no había vuelto a tocar el tema de quien fue su esposa, hasta esta ocasión en la que fue cuestionado sobre si es que tenía información de cómo se encontraba actualmente Rebecca Jones luego que la actriz tuvo que abandonar la telenovela en la que estaba trabajando debido a temas con su salud.

Alejandro Camacho habla de la salud de Rebecca Jones

Este lunes 9 de enero el actor Alejandro Camacho se presentó ante la prensa y habló con los representantes de los medios de comunicación sobre su nuevo proyecto, la puesta en escena llamada “La Virgen Loca”.

En entrevista para Venga la Alegría, Alejandro Camacho fue cuestionado sobre si es que tenía información de la salud su ex esposa Rebecca Jones a lo que éste habló mesuradamente y deseó que pronto se recuperará completamente.

“Muy bien se está recuperando fuertemente de esta neumonía y este…está muy bien, muy recuperada y yo espero que en unas tres semanas esté todavía más recuperada”, dijo Alejandro Camacho

Alejandro Camacho habla de su vida sexual

En otros temas el actor de 68 años de edad reveló que a diferencia de su personaje de su nueva obra de teatro “La Virgen Loca” en donde da vida a una mujer de más de 100 años, él no ha perdido el apetito sexual y está muy activo en este aspecto.

“No tengo ese tipo de problemas o casi diario, si no llego muy cansado de la oficina…no, tengo una vida sexual plena siempre la he tenido, me gusta el sexo”, dijo Alejandro Camacho ante las cámaras del programa matutino

Así fue la vez que Rebecca Jones pidió que nadie opine de su salud

Durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México el pasado mes de septiembre en 2022, cuando la actriz de telenovelas como “Para volver a amar”, “La vida en el espejo”, entre muchas otras más que aseguró que no tienen por qué creer las declaraciones de Alejandro Camacho pues hace mucho tiempo que ya no viven juntos.

“Bueno yo creo que mi palabra vale más, hice todas las declaraciones que tenía que hacer al respecto y eso es más valioso que todo, si ustedes le quieren dar más peso a una persona que no vive conmigo, que efectivamente es el padre de mi hijo pero no vive conmigo, ni sabe nada de mi vida ni tiene porqué opinar a cerca de mi salud, pues allá ustedes¿Verdad?...” dijo Rebecca Jones

Luego de las declaraciones de Alejandro Camacho, la actriz Rebecca Jones dijo que éstas no fueron hechas con mala intención por parte de su ex, sin embargo, dejó claro que él no tiene por qué opinar sobre su salud.

bmz