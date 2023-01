Preciosa, Thalía recibe el 2023 con elegante vestido verde esmeralda

El fin de año dejó algo más que experiencias personales y las famosas lo saben mejor que nadie, pues se convirtieron en las grandes protagonistas al presumir los looks más impactantes y elegantes con los cuales recibieron el 2023 y aunque destacan muchos nombres, uno de los preferidos fue el de Thalía. ¿La razón?, que la cantante se lució como nunca con un vestido verde esmeralda con el que no sólo presumió su belleza, sino también su figura de impacto.

Y es que al igual que otras celebridades, Thalía dejó en claro que un escote asimétrico y profundo es magnífico para robarse todas las miradas, en especial cuando no se descuida un estilo elegante. Además, para la ocasión impuso moda al sumarse a la fiebre por el color verde esmeralda, mismo que acaparó todos los looks de estas fiestas decembrinas, eso sí, con un factor sorpresa al adoptar el brillo como el toque final y perfecto para crear una imagen rejuvenecida al instante.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cantante y actriz compartió una sesión de fotos para presumir su outfit para recibir el 2023 y causar furor en la red por un corte asimétrico que no sólo deja un brazo bajo una manga larga y el otro completamente al desnudo, sino también por un escote profundo en la zona de la blusa con el que impactó a sus más de 20 millones de seguidores. Por supuesto, todo lo anterior sólo forma parte de la parte superior de la prenda, pues todo el diseño resulta muy revelador.

La protagonista de "María, la del barrio" impactó con este look. (Foto: IG @thalia)

"Ya estoy listísima para celebrar este nuevo año! #2023 #happynewyear #felizañonuevo", escribió para acompañar sus fotos.

Y es que además de los escotes anteriores, Thalía demostró que a los 51 años también se puede imponer moda con las prendas más arriesgadas y con aberturas que dejen al descubierto la cintura y espalda baja, eso sin mencionar una más a lo largo de toda la falda para que las piernas se conviertan en las grandes protagonistas con coquetas y sensuales apariciones, especialmente al posar.

Otro de los factores sorpresas por los que la intérprete de "No me acuerdo" es que no sólo lució el color verde esmeralda como toda una diva, sino que le dio un toque bastante juvenil por elegir la tela más brillante y porque el vestido cuenta con un par de cadenas negras para completar los escotes y darles un toque más sensual. Finalmente, la famosa se lució con accesorios a juego como aretes largos y sandalias de plataforma.

Así presumió su belleza Thalía. (Foto: IG @thalia)

Mientras que para completar su look apostó por un recogido de chongo alto con el que impuso elegancia, misma que sus millones de fans no dudaron en aplaudir y halagar con comentarios en los que afirmaron que Thalía es una de las mujeres más guapas del mundo. "Hermosa", "qué guapa", "diva", "estás impresionante", "emperatriz de la belleza", "2023 arrasando" y "reina" son algunos de los elogios que recibió con motivo de Año Nuevo.

