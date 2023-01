Muere Jeremiah Green, baterista Modest Mouse, a los 45 años de cáncer

El mundo de la música se encuentra de luto después de que se diera a conocer que Jeremiah Green, baterista de Modest Mouse, falleció a la edad de 45 años a causa del cáncer, así lo confirmó la agrupación a través de sus redes sociales en víspera de Año Nuevo.

"No conozco una manera para decir esto: hoy perdimos a nuestro querido amigo Jeremiah. Se acostó para descansar y simplemente se desvaneció. Me gustaría decir un montón de palabras bonitas en este momento, pero simplemente no es el momento. Estas vendrán más tarde, y de muchas personas. Por favor, aprecia todo el amor que das, recibes, has dado y recibirás. Por encima de todo, Jeremías se trataba de amor. Te queremos", se puede leer en el mensaje publicado en Instagram.

Fue justo en Navidad cuando Carol Namatame, madre de Jeremiah Green, le pidió a los fans y amigos de su hijo que le enviaran buenas vibras debido a que se encontraba luchando contra el cáncer en etapa 4 que le habían detectado. "¡Es tan fuerte y tan valiente y está aguantando!", destacó con evidente angustia sin saber que se iría a los pocos días.

Modest Mouse dio a conocer la noticia en sus redes sociales (Foto: IG @modestmouse)

¿Quién fue Jeremiah Green?

Jeremiah Green nació el 4 de marzo de 1977 en Oahu es la isla más poblada de Hawái, Estados Unidos. Fue un músico especializado en la batería; estuvo con Modest Mouse de 1993 al 2003, año en el que se dio una pausa para después retomar con Isaac Brock y Eric Judy el proyecto del género indie rock.

También colaboró con otras agrupaciones como Vells, Satisfact, Red Stars Theory y Peeved, dejando un buen sabor de boca a su paso. Gracias a sus habilidades se le consideró como uno de los mejores bateristas en el mencionado género. Jeremiah también se colocó en la posición número 37 en la lista de Stylus Magazine's de los 50 Greatest Rock Drummers.?

Jeremiah Green fue considerado como uno de los mejores bateristas del indie rock independiente (Foto: IG @modestmouse)

SIGUE LEYENDO:

"Por siempre Rey": el Paris Saint-Germain lamenta la muerte de Pelé y envía condolencias