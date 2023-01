JLo celebra el 2023 con un vestido de escote profundo

Los looks con los que las famosas recibieron el 2023 han dado mucho de qué hablar desde las primeras horas de este domingo, pues se lucieron como nunca con las apuestas más icónicas y glamurosas que van desde un enterizo de red hasta ajustados vestidos blancos; sin embargo, hay una celebridad que opacó a muchas. Se trata de Jennifer López, quien no dudó en presumir su atuendo más elegante y sensual con un escote profundo.

En medio de los festejos del Año Nuevo, los primeros como esposa de Ben Affleck, JLo se tomó unos minutos para presumir con fotos y videos su acertado outfit para al temporada en el que de nueva cuenta apostó por el rojo como color perfecto para imponer moda y derrochar estilo; cabe recordar que todo el mes de diciembre paralizó al mundo entero con este tono en los looks más elegantes. Asimismo, hizo uso del negro con una falda larga que le dio el toque más elegante al look.

JLo presume su look para este 2023. (Foto: IG @jlo)

A través de sus historias de Instagram, la actriz y cantante compartió un poco de su festejo y aunque en la grabación sorprende al aparecer con unos lentes con un "2023" dorado, fue el resto de su atuendo con el que se coronó como una de las mujeres mejor vestidas del año. Para ello apostó por un sofisticado vestido largo bicolor, que en la zona de la blusa destaca por un rojo intenso y escote profundo en "V", además que deja la espalda al descubierto.

Asimismo, JLo se lució al elegir un diseño de seda con el que además le dio una imagen muy brillante al vestido entero y que a la vez completó con un broche en forma de corazón que acompaña a lo ajustado de la cintura para así crear más armonía en el figura al marcar una cintura pequeña y alargar el cuerpo.

Por otro lado, destaca una falda larga con la que los pies quedan completamente ocultos y ayudando así a crear una figura más alargada; en esta segunda parte del diseño destaca un color negro que por lo sobrio que resulta le da el toque final de elegancia al look entero y contrarresta el arriesgado escote. Además de dar una cátedra de moda, la intérprete de "On the floor" también dejó en claro que después de los 50 se puede presumir un estilo icónico con el cual robarse todas las miradas.

Este es el lujoso vestido con el que JLo conquistó a sus fans. (Foto: IG @jlo)

Mientras que para completar una imagen perfecta para recibir el 2023, sólo agregó un lujoso anillo que le dio un toque más brillante al look; en cuanto a su cabello, JLo sigue demostrando que una melena XXL y en capas es perfecta para presumir la belleza. En lo que respecta al tono de su cabello, se mantuvo fiel a sus ya famosas mechas caramelo con las que logra un efecto rejuvenecedor al instante.

