Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 1 de enero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 1 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

Aries

Compromiso en puerta o boda para el próximo año, el amor llegará en su máxima expresión. Es probable que en lo laboral pienses cambiar de trabajo pues te llegará una oferta muy buena sin embargo habrá más trabajo y más estrés laboral. Deberás de tener cuidado con cuestiones que tengan que ver con compra o venta pues podrías sufrir un engaño el cual te haga perder buena cantidad de dinero. Oportunidad de convertirte en padre o madre o alguien muy cercano a ti lo hará. Surgirá el interés de una amistad hacia ti muy pronto, si ya tienes un compromiso pondrás un alto de inmediato a esa persona pues sabes qué es lo que quieres y no pondrás en riesgo tu relación. Necesitarás organizar tu tiempo pues estarán muy ocupados al punto de poner en riesgo tu salud. Rompimiento de una relación y embarazo en un integrante de la familia, el rompimiento puede venir por parte de una amistad muy cercana o familiar. Es importante que una de las metas del próximo año esté enfocada en la salud, pues viene pérdida de peso bastante considerable y problemas que tienen que ver con ulceras y gastritis, no descuides tu alimentación por trabajo y dietas falsas. Te llegarán noticias de una persona a la que tienes mucho que no ves y vendrá un desprendimiento de una persona la cual fallecerá o se cambiará de ciudad.

Tauro

Les vienen 1 amor muy importantes de piel blanca, estarán algo confundidos pues dejarán huella en sus vidas. Se visualiza crecimiento en la familia ya que se ven dos nacimientos en el transcurso del año, va a traer muchas bendiciones y uniones familiares. Retorno de amistad con la que se habían alejado por malentendidos y chismes de terceras personas. Este 2023 será para lograr todo, ya no puedes seguir esperando y perdiendo el tiempo a que las cosas te caigan del cielo. Si están iniciando el año con una relación habrá discusiones fuertes y rompimiento, sin embargo, será un ir y venir ya que regresarán a los pocos días. 3 viajes importantes a lo largo del año entre ellos dos con una persona muy especial y uno con familia o laboral. Mejorarás mucho en tu aspecto físico pues le entrarás duro a dietas y ejercicios, debes de ser una de tus metas más importantes pues será la forma de expresarle a tu cuerpo cuento lo amas. Compromiso de bodas antes del mes de septiembre y embarazos no deseados estarán muy fuertes en tu familia.

Géminis

Año de desprendimiento y renacimiento, pasarás por situaciones complicadas en los primeros 3 meses pues descubrirás grandes secretos que te habían ocultado tanto en tu familia como con tus amistades, tocarás fondo con una situación que se presentará en el mes de febrero y te hará valorar más lo que eres y hacia donde te diriges. Una enfermedad en miembro de tu familia los pondrá algo tensos, pero al final las cosas saldrán bien, viene cirugía de un familiar entre el mes de marzo y abril. Es probable que la vida les ponga en una situación muy complicada entre los meses de mayo y junio, dicha situación les hará valorar a su familia y su propio tiempo, no tengas miedo a lo que viene pues todo se muestra perfecto para salir adelante. Deben de tener mucho cuidado en qué invierten su dinero ya que hay fraudes en puerta que podría desestabilizarlos al iniciar el año. El pasado retornará con una persona que te dañó mucho y en el 2023 seguirá dándote guerra sin embargo solo te comerás la torta porque no querrás nada serio con esa persona, te has enamorado de tu libertad y será difícil perderla. A mediados de año compra de casa o vehículo.

Cáncer

Probabilidad de cambio de vehículo o compra de uno, problemas en los músculos o en los huesos, ya sea por alguna fractura o golpe que los dejará lesionados hasta por un mes. Pleitos con persona de piel blanca que llegó en el 2022 a tu vida y en el 2023 termina amistad. En lo laboral se presentarán dos oportunidades de trabajo una en los meses de marzo o abril y la otra entre los meses de septiembre u octubre, se visualizan mejoras en los ingresos económicos. Arreglas documentación pendiente y nuevo miembro en la familia. En la salud problemas renales y dolores musculares que te traerán muy estresado o estresada, debes atenderte a la brevedad y no dejar pasar mucho tiempo pues podría complicarse todo. Cierre de ciclos entre los meses de junio y julio, terminarán una relación de amistad que había estado algo confusa y con dudas sobre la lealtad de tu amigo o amiga. Grandes compras durante el año y estrenarás cuerpazo a mediados de año. Se cierran ciclos de inestabilidad y les dará por buscar una relación estable, esta se concretará a mediados de año y hay muchas posibilidades que sea con una amistad.

Leo

Se visualiza un amor muy fuerte que te hará ver tu suerte, pero a la vez comprenderás tantas cosas que no entendías, podría significar el amor de tu vida, pero personas y familia que los rodea no permitirán dicho compromiso. El 2023 viene cargado de oportunidades tanto en el amor como en lo laboral, si anteriormente se habían sentido frustrados al no concretar nada en cuestión sentimental el próximo año se ve excelente para que la racha de salación que han venido cargando termine. Terminará el cariño o el amor por una persona quien no mostró mucho interés por ustedes. Es probable que se dé la oferta de cambiar de casa o de auto en este año que inicia y la posibilidad de un viaje en compañía de persona amada. En lo laboral se muestra un escenario estable sin embargo existe la posibilidad de mejorar tus ingresos u la obtención de un mejor puesto. Es probable que haya un embarazo en la familia y será niña, puede ser de hermano o hermana o primos cercanos. Año de mucho sexo tengas o no una relación, le darás vuelo bien y bonito. Habrá una situación que les quitará el sueño que tendrá que ver con el pasado, si siguen atormentándose por lo que no fue, jamás lograrán consolidar algo nuevo.

Virgo

Momentos de suma alegría por compromiso que se consolida o boda en puerta a mediados de año, ya vas a salir. Visitas de familiares que están en el extranjero y ya tienen tiempo de no ver. Año de reflexión, mejoras económicas, si inicias el año soltero o soltera se visualizan varios amores a lo largo del año. Muchas amistades se alejan o salen de tu vida pues concluye ciclo y nuevas aparecerán. Propuestas de estudiar una carrera. Una enfermedad respiratoria en la familia traerá ciertas complicaciones y familiar terminará hospitalizado. Proyectos con tu pareja o amistad los cuales los unirán más que antes. En lo económico escenario exitoso, muchas posibilidades de un negocio familiar o propio. Y muchos viajes muy importantes durante este año, en su mayoría con el ser amado o familia. Llegada de un nuevo miembro a tu familia o embarazo en la familia. Una oferta laboral muy buena que te hará mejorar mucho económicamente; no suelten nada de lo que tienen hasta asegurar la nueva propuesta. Un año bastante bueno, muchos cambios que les beneficiarán, sin duda será un excelente año, entre los meses de abril y mayo logro profesional hará que la familia se reúna.

Libra

Mucha mejora económica pues se concretará un negocio que se ha tenido en mente. En la salud cuidar mucho pies y órganos masculinos o femeninos pues podrían aparecer problemas en la matriz por quistes o inflamación en la próstata. Amistad en quien confiabas demasiado te pondrá en un apuro o situación algo compleja en los meses de abril-mayo y habrá distanciamientos, se solucionarán los problemas a las pocas semanas, pero las cosas jamás volverán hacer como antes. Soltarás el pasado y darás pie a una relación clandestina en caso de estar soltero o soltera. Año de soltar, reinventarse, aceptarse y de disfrutar como nunca antes lo hiciste. Se ven embarazos propios en los Libra y también pérdidas de personas cercanas, ya sea por fallecimiento o cambios de ciudad. En lo laboral se ven movimientos de puestos o cambios de actividades de las que comúnmente realizabas. En caso de iniciar el año ya con una relación posibilidades de boda en los primeros 5 meses del año o separación en los meses de julio-agosto, hay que tener mucho cuidado en estas fechas pues si no existe un compromiso firme una tercera persona podría aparecer y hacer dudar sobre el amor que la pareja se profesa.

Escorpio

Te viene un cambio en cuestión física ya sea por cirugía o te someterás algún tratamiento para mejorar tu aspecto. Deberás aprender a no esperar nada de nadie y centrar tu tiempo y energía en tus metas y sueños personales, no le des valor a quien no lo merece y ni finjas sentimientos que no sientes. El 2023 será un año de perdonar, profesionalizarse e iniciar nuevo ciclo en área laboral. Muchos viajes, uno de ellos a playa con una persona con la que estarán saliendo o será tu pareja. Una boda en la familia o bautizo, evento en que el color blanco sucederá a mitad de año. Familiar cae en cama por varios días, pero logrará reponerse, aunque tendrá que cuidarse mucho más adelante o será alguna enfermedad que ya no se irá. Deberás de cuidar más tu carácter endemoniado que te cargas pues podrías perder grandes personas hasta tu pareja en caso de tener una relación. Es probable que sientas atracción por una amistad que te rondará mucho. 3 viajes grandes y varios a lugares algo cercanos, te la pasarás genial pues varios de ellos serán con personas a las que quieres y valoras mucho. Año de grandes cambios en los cuales te sentirás algo triste esta noche por lo que se va.

Sagitario

Amistad termina relación y necesitará mucho de tu apoyo. Se viene un conflicto familiar que podría alejar a miembros de la familia entre ellos tíos o primos. Cuídate mucho de accidentes automovilísticos y de robos pues se visualizan en los primeros dos meses del año. 3 viajes grandes se visualizan entre ellos playa y lugar de montañas a lo largo del año y otras salidas a lugares relativamente cercanos. Familiares que no se habían visto desde hace tiempo retornan, es importante que cierren ciclos donde hubo cuestiones pendientes o de lo contrario no podrán avanzar en muchas cuestiones. Un viaje con familia en los meses de abril y mayo y la posibilidad de cambiar muebles en casa en próximas semanas. Deben aprender más de las personas que les rodean y no querer siempre hacer las cosas por su cuenta, pues necesitarán mucho apoyo de la parte de la familia. Será un año de muchos cambios, lograrán el equilibro y la estabilidad pues hay muchas posibilidades de compromisos o matrimonios para quienes ya tienen pareja.

Capricornio

En el 2023 vienen retornos y cambios en tus sentimientos, maduración y probabilidad de cambios de residencia o incluso de ciudad. Cambios en tus sentimientos, te harás más desconfiado y te costará trabajo enamorarte, tendrás en mente bien definido el tipo de persona que buscas en tu vida, no les será fácil mentirte de hoy en adelante. Arreglarás documentos que tienen que ver con una propiedad o con pasaporte o visa. Suerte en juegos de azar en los inicios del año. Se vienen grandes movimientos para los Capricornio, deben aprender muchas cuestiones pues podrían llevarse grandes sorpresas en corto plazo. Mucho interés en lo que viene siendo la cirugía plástica y posibilidades de realizar algún arreglo en la cara o en el cuerpower. Tener mucho cuidado con accidentes en casa y con pérdidas materiales por descuido. Si inicias el año en una relación la vida y dos personas les pondrán muchas trabas que pondrá en una cuerda floja su relación, de ambos dependerá sacarla adelante. Familiar se va a vivir al extranjero. Una amistad se separa o divorcia, necesitará mucho de tu apoyo. Se visualiza una oportunidad muy buena de trabajo o cambio que traerá mejoras económicas muy buenas.

Acuario

Estarán muy indecisos en cuestiones del amor pues tendrán varias oportunidades de concretar algo sólido sin embargo ciertos miedos les impedirán dar el sí o ese primer paso hacia la persona que les atrae, preferían cero compromisos y dedicarse de lleno a su área profesional y a mejorar físicamente. Se visualizan varios viajes y buena entrada de dinero pues les llegarán dos oportunidades bastantes buenas en las cuales se podrán mejorar los ingresos de una manera bastante buena. Perdonarán a personas del pasado quienes los dañaron, pero no volverán a caer en el mismo error pues el orgullo que manejarán será más fuerte que cualquier otro sentimiento. En el 2023 tendrás que iniciar de cero en cuestiones sentimentales, deberás de no ser tan aprensivo y llevarte la vida más simple para disfrutar al máximo. Es probable que te enfrentes a cuestiones de tu pasado que te impedirán superarte o realizar ciertas cosas, la vida te llenará de nuevas oportunidades laborales pues hasta vendrán ofertas para que cambies tu lugar de residencia. En el mes de junio una alegría muy grande en la familia los unirá más que nunca. Se alejan personas que les causaban conflicto emocional en su vida.

Piscis

Ponte las pilas pues si inicias el año con toda la actitud a mediados de año tendrás mejores resultados. Te llegarán propuestas de un empleo que tiene que ver con medios de comunicación o de una empresa grande, te dejará muy buenos ingresos y la oportunidad de viajar mucho. Amistad sufrirá accidente de gravedad después de la segunda semana de febrero. Cambios en cuestión de tus sentimientos, serán muy maduros a la hora de elegir una pareja para no cometer los mismos errores. Te viene un año con muchas oportunidades, sin duda mejorarán muchas cuestiones que los habían tenido preocupados. Dos grandes amores de los cuales quedarás muy marcado o marcada pues te enseñarán el verdadero sentido de la felicidad y el amor zaz culebra. En el amor se consolidarán muchas cuestiones pues si tienes ya una pareja podría darse un compromiso debido a un nacimiento o embarazo. Es probable una compra grande ya sea vehículo o casa entre los meses de abril y mayo.

SEGUIR LEYENDO:

Solos con su soledad: Ellos son los signos que pasarán Año Nuevo sin compañía