FOTOS | Gina Holguín sufrió la lactancia en Qatar y debió congelar su leche materna

Georgina Holguín se ha convertido en una de las conductoras deportivas más queridas, primero de Televisa Deportes, y ahora en su faceta como TUDN. Por tal razón, esto la llevó a ser elegida para la cobertura de la Copa del Mundo de Qatar 2022, certamen que la alejó de su pequeño bebé Ian, mismo que llegó a su vida este año y que llenó de luz el hogar que ha formado con Andrés Vaca, narrador deportivo de TUDN.

Con esto como preámbulo, fue la misma Gina Holguín la que relató en su cuenta de instagram @georginahol la odisea que vivió para alejarse 6 semanas de México, dejar lejos a su pequeño bebé y, por lo tanto, hallar la mejor manera de alimentarlo a la distancia. Y es que Gina confesó que al estar amamantando a su pequeño, estaba en la etapa más compleja de su lactancia, por lo que debió elegir una extraña solución para enviar alimento a su bebé.

Gina y su lactancia desde Qatar

Con la simpatía que le caracteriza y como una mujer decidida a cumplir con su sueño de cubrir un mundial, al mismo tiempo que el de ser madre a distancia, fue como Gina Holguín narró qué vivió en estas últimas semanas.

"Así empezó mi viaje al mundial en cuanto a lactancia se refiere. Lo que nunca imaginé: tirar mi leche materna. Y es que no quería que se me terminara la producción de leche, pero tampoco sabía qué hacer con ella pues iba a estar ¡40 DÍAS FUERA!. Pero a la semana hablé con Katya @japimom quien ha estado acompañándome en la lactancia. Cuando le conté, me dijo que la congelara y me la trajera a México; me explicó cómo era el proceso y claro que me animé.", inició.

¡A congelar la leche materna!

Sí, así fue como Gina encontró una solución para enviar leche a su bebé desde Qatar hasta México.

"Si ya lo estaba haciendo con gusto, pues ahora mucho más al saber que esa lechita podría llegar a mi bebé. ¡Y empezamos a congelar la producción! La primer hielera (la más pequeña) se la trajo Xavi Sol a México. Mientras tanto, nosotros seguimos en Qatar congelando la leche. Pudimos conseguir 2 hieleras un poco más grandes. Hasta que llegó el momento de regresar a México: preparamos las hileras, metimos las bolsitas congeladas rodeadas de hielos, hielos y más hielos, y listos… A VIAJAR.", dijo.

Para abundar en su odisea, confesó la larga travesía que se vivió y que por momentos creyó no llegaría a buen término.

"Aunque el viaje no fue nada corto, nosotros traíamos todas las ganar de lograr ese reto. De hecho, en el aeropuerto de Qatar pedimos más hielos en restaurantes, y les puedo decir que el hielo en escharcha que nos regalaron (ese que va triturado) fue lo mejor.".

"Llegamos a la banda de seguridad y para nuestra sorpresa en este aeropuerto fueron bastanteen accesibles: no pusieron ni un pero por la leche materna. Lo mismo sucedió en el avión. ¡Y luego, a volar! ¡Después 14 horas de vuelo llegamos a Canadá! Pero no estábamos ni a la mitad del viaje. Porque la escala era de 12 horas -además de que se retrasaría nuestro vuelo una hora más- así que aplicamos la misma de conseguir hielos durante esas 13 horas.".

Para culminar su relato, Gina indicó que: "En el aeropuerto de Canadá fue exactamente igual y no tuvimos ningún problema para pasar las hileras llenas de leche. Continuamos el viaje hacia nuestro destino final, y luego de 5 horas y 30min, llegamos a México.",

