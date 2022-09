VIDEO | Exhiben a Yailin "La más Viral": Empleada dice que no le pagó unos diseños exclusivos que confeccionó para ella

Luego de protagonizar diversos escándalos, tales como su posible divorcio con Anuel AA, Yailin "La Más Viral" se vio envuelta en otra polémica, esta vez alejada de su esposo, pues una exempleada la acusa de no haber pagado por unos diseños exclusivos que confeccionó para ella.

Fue mediante la cuenta de Instagram de "El Gordo y la Flaca" que se recuperó el video de la en el que la estilista de Yailin le exige que le pague por las piezas que le confeccionó para la grabación de uno de sus clips musicales y su gira por Estados Unidos.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, ella no pide una cantidad millonaria, ya que solo necesita que se le regrese el dinero invertido en la confección de los trajes, mismos que asegura, cuentan con materiales de primera.

"No me quieren pagar el dinero, no me lo paguen, pero no salgan hablando de que yo subí el precio, que esto y que lo otro", comienza a explicar la trabajadora que demanda el pago por su esfuerzo.

De hecho, la trabajadora señaló que ella hizo hasta lo imposible para poder entregar a tiempo los vestuarios que le fueron solicitados por parte de Yailin "La Más Viral", sin imaginar que el pago por estos nunca terminaría por llegar.

Además, detalló que le escribió a varios de los integrantes del equipo encargado de la imagen de Yailin "La Más Viral", pero después de semanas tratándolos de contactar se dio cuenta de que algo andaba mal.

"Con todos me traté de comunicar sencillamente para que me pagaran un cheque de mierd*, no estoy cobrando 20 mil dólares señores, no estoy cobrando un millón de dólares, estaba cobrando el precio del vestido que no se pagó y dos outfits que yo le hice a Yailin para su último video, más nada", expresa molesta la diseñadora.

SIGUE LEYENDO:

Yailin "La Más Viral" derrite la red con traje de cuero y botas rojas

Karol G: Esta es la razón por la que "La Bichota" no ha borrado sus fotos con Anuel AA de Instagram