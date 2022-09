VIDEO | El discurso con el que comenzó "Sale el Sol" luego de la pelea entre Gustavo Adolfo Infante y las conductoras

Una situación incomoda se vivió en la pasada emisión del jueves 8 de septiembre de “Sale El Sol”, un programa matutino de revista en el que participan diversos especialistas en espectáculos, pero todo se salió de control cuando Gustavo Adolfo Infante se enfrentó a sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro y mencionó su inconformidad de trabajar con las conductoras.

El periodista de espectáculos amenazó con salir del matutino, sus razones fueron que las personas que comparten micrófono con él, en constantes momentos han desacreditado sus notas y se van en su contra.

"Pónganse a trabajar, saquen sus notas. No las tienen, aquí el que trae las exclusivas soy yo, no las tienen y esa es la realidad (…) ya me cayeron gordas la neta, ya me cayó mal que siempre me están desacreditando", aseguró Infante.

Gustavo Adolfo Infante mencionó no estar cómodo en el programa. Captura de video

Después el comunicador ofreció una sincera disculpa a Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado por todo lo que había acontecido y por las malas acciones que se vieron reflejadas en cámara, pero no todo quedó ahí, pues este 9 de septiembre justo al inicio de “Sale el sol”, se empezó con un mensaje a la audiencia hacia la no violencia.

“Defendemos y promovemos la libertad, la tolerancia, el respeto y la unidad; estamos convencidos de que los buenos somos más, y que la violencia no nos conduce a ningún lado, es un veneno que no necesitamos y que en este programa no estamos dispuestos a darle lugar en ninguna de sus formas, suma tu voz a la nuestra para decirle ¡No a la violencia y si a la reconciliación!, Bienvenidos a Sale El Sol”, mencionó Paulina Mercado y de fondo se ven sus compañeros.

El video se difundió en varias plataformas y en diversos comentarios aseguran que no es una declaración verdadera e incluso tachan de hipócritas y describen como una actuación que los productores los orillaron a hacer.

