Sofía Aragón reveló sus trucos claves de maquillaje para lucir hermosa

Sofía Aragón es una actriz, modelo, presentadora de televisión y ex reina de la belleza que fue ganadora del concurso Mexicana Universal 2019 y representó a nuestro país en la edición de Miss Universo en aquel año. A sus 28 años, la nacida en Guadalajara demuestra porqué sigue siendo una de las mujeres más lindas del mundo y en su cuenta de Instagram dio algunos secretos de maquillaje para lucir espléndida.

Desde muy pequeña, Sofía Aragón fue impulsada por su padre en el ámbito de la escritura y es por eso que decidió comenzar a escribir artículos en diferentes revistas locales femeninas. Luego de sus estudios secundarios, la modelo se recibió de Licenciada en Imagen y Mercadotecnia en la Universidad de Guadalajara. Su incursión en los concursos de belleza se dio en 2017 cuando fue elegida como Miss Jalisco y años más tarde fue coronada como Miss México para representar al país en Miss Universo donde quedó en segundo lugar.

Sofía Aragón, ex Miss México 2019. Fuente Instagram @sofaragon

Luego de su participación en Miss Universo, Sofía Aragón incursionó en la conducción de importantes programas de televisión como ‘La Voz México’ o ‘Viva La Mañana’. En el último tiempo, la actriz de 28 años estuvo al frente de ‘Venga La Alegría’, al cual renunció y tomó la decisión de abandonar TV Azteca para firmar contrato con Televisa.

En su cuenta de Instagram, Sofía Aragón tiene más de un millón de seguidores y allí se encarga de presumir no sólo su belleza sino también de compartir algunos consejos de maquillaje para lucir espléndida. Todos los productos de skincare que la actriz utiliza en su rutina pertenecen a CATRICE, una marca que no daña el planeta y no se testea en animales. Comenzó aplicándose el Pore Minimizin Serum, que protege la piel de los productos.

Por otro lado, también se encarga de presumir su belleza y se la puede ver luciendo diversas vestimentas, desde ajustados vestidos hasta trajes de baño. En los últimos días, Sofía Aragón hizo una reflexión sobre las redes sociales y se declaró adicta principalmente a TikTok y llamó a los videos virales como la nueva pandemia.