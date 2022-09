Si te gustó "Stranger Things" esta película te va a fascinar; es sólo para valientes y está en HBO Max

Si eres una de las personas que quedó fascinada con la producción de Netflix “Stranger Things” y con su argumento lleno de terror, ciencia ficción y suspenso, seguro esta cinta te encantará y se trata de un título que ha generado furor dentro de la plataforma HBO Max, donde es considerada una de las creaciones indispensables si eres seguidor del cine sangriento que a su vez tiene tintes de ciencia ficción e incluso comedia.

Hablamos de “Spree”, o por su título en español “Spree: Viaje desenfrenado”, una película de terror con matices de comedia, la cual está dirigida por Eugene Kotlyarenko. El filme estadounidense fue estrenado en 2020 en el Festival de Cine de Sundance, un evento cinematográfico internacional que se celebra anualmente en la capital del estado de Utah, en Estados Unidos, en donde se premia al cine de terror, documental y ciencia ficción principalmente.

Una propuesta ideal para los amantes de “Stranger Things”

Esta producción resulta una excelente opción para los fanáticos del terror, el suspenso y para quienes son seguidores de la mundialmente exitosa serie “Stranger Things”, pues “Spree” es protagonizada por uno de los queridos actores de la historia de demogorgons en Hawkins: Joe Keery.

Esta cinta ha sido considerada por algunos como "perturbadora". Foto: Imdb

Dentro de esta cinta en HBO Max, el actor que da vida a Steve Harrington en la serie de Netflix ahora interpreta el personaje de Kurt Kunkle, protagonista de este filme de comedia oscura y con escenas que hacen honor al cine gore, es decir, sangriento.

De qué trata la película

Sigue la vida de Kurt Kunkle, un sujeto obsesionado con las redes sociales, quien en un intento por volverse viral decide aprovechar su tiempo en el trabajo como conductor de taxi por aplicación, sin embargo, la idea que llega a su mente no es quizá la mejor, pues consiste en asesinar a sus pasajeros mientras transmite en video el atroz acto. A pesar de esto, no gana espectadores, por lo que su nivel irá aumentando hasta un punto en el que parece no haber retroceso para él, pero todo cambiará cuando en su camino se encuentra a un retorcido comediante.

La película también es protagonizada por Sasheer Zamata , David Arquette , Kyle Mooney y Mischa Barton. Fue producida por Drake y tras su estreno recibió críticas mixtas, aunque los especialistas elogiaron la actuación de Keery y la premisa de la película. A continuación te mostramos el tráiler de este filme que te pondrá la piel de “gallina”.

