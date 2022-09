Sergio Mayer y otros artistas exigen la salida de Gustavo Adolfo Infante tras pelea en vivo: "Tu última palabra"

Luego de que Gustavo Adolfo Infante protagonizara una discusión completamente en vivo con sus compañeras de programa, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, artistas que desde hace varios meses se han mostrado contra las actitudes del conductor, se unieron para pedir que sea despedido del canal.

Durante la sección Pájaros en el Alambre del programa matutino Sale el Sol, el titular de emisiones como "El minuto que cambio mi destino" y "De primera mano" reclamó a sus colegas porque supuestamente lo desacreditan constantemente, y aseguró que sus críticas son sinsentido pues él es quien lleva las exclusivas.

"Pónganse a trabajar, saquen sus notas (...) Ya me cayeron gordas, la neta, ya me cayó mal que siempre me están desacreditando", fueron las palabras que utilizó ante la sorpresa de las también conductoras de espectáculos en diversos canales y medios periodísticos.

Incluso subió un poco el tomo del debate cuando Gustavo Adolfo aseguró que pediría su salida de la sección o bien, la salida de Joanna Vega-Biestro, quien tomó sus palabras como una amenaza, y aseguró que fue objetiva, pero que su compañero lo estaba tomando todo de manera personal.

Sergio Mayer empieza campaña contra el comunicador

No tardaron las reacciones de la comunidad artística, empezando por la intervención en redes sociales del ex diputado, artista y empresario Sergio Mayer, quien ha tenido problemas incluso legales en contra de Infante. A través de un comunicado, quien fuera cantante de Garibaldi rechazó de manera tajante lo que consideró como "expresiones intimidatorias y amenazantes".

"...de una manera misógina atacó e intimidó a sus compañeras al aire, en un horario familiar, por el simple hecho de no opinar cómo él", agregó en su Twitter oficial.

Por ello consideró que no fue únicamente una falta de respeto para sus compañeras, así como acoso laboral y prepotencia, sino que fue también una ofensa para el público que sintoniza la emisión cada mañana con el fin de entretenerse; agregó que con sus palabras, el periodista había "puesto en duda la credibilidad y la ética" de Alvarado y Vega-Biestro.

Por ello, pidió a las personas que están en la dirección de la empresa que "reconsideren tener dentro de sus filas a personas que dañan la reputación del canal y las costumbres de las familias mexicanas".

"Vivimos tiempos de violencia de género, NO PODEMOS PERMITIR este tipos de actos y expresiones en televisión", finalizó el comunicado de Mayer,

A su petición se sumó inmediatamente la también actriz Sylvia Pasquel de la dinastía Pinal, quien aseguró que tanto Ana María Alvarado como Joanna Vega-Biestro tienen carreras intachables, por lo que nadie puede atreverse a tratarlas como lo sucedido a nivel nacional.

La disculpa de Gustavo Adolfo Infante

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante salió al aire horas más tarde, pero en su programa De Primera Mano, donde pidió disculpas a sus compañeras y a los televidentes. En un breve mensaje aseguró que siempre estará en la más sana intención de trabajar para el público.

Ante los rumores, luego de la campaña emprendida por Mayer, la periodista Ana María Alvarado aseguró que nunca le han pagado por hablar bien o mal de ninguna persona, y mucho menos por parte del ex funcionario federal, Sergio Mayer, ni nadie de su familia recibe dinero del señor.

Joanna Vega-Biestro se ha mantenido al margen de la situación, pues hasta el momento no ha hecho ninguna declaración después de la discusión que se pudo ver en la señal mexicana de televisión. Sus redes sociales tampoco han sido espacio para dar su réplica.

