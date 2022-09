Joven acusa de presunta agresión física a Babo, cantante de Cartel de Santa: "No debió tocarme"

Babo, líder de Cartel de Santa, se encuentra una vez más en el ojo del huracán luego de que una joven lo acusara de presunta violencia física mientras todavía tenían una relación sentimental y durante un viaje a Cancún al que también acudió su hija, quien habría sido testigo de la agresión.

A través de su cuenta de Twitter, Melanie Pavola relató que el intérprete de “Si te vienen a contar” le pidió viajar a Cancún donde estaba trabajando con la intención de que le ayudara a cuidar a su hija y la acompañada ya que deseaba asistir a un concierto de Wiz Khalifa.

La joven detalló que su noviazgo no se encontraba en el mejor momento ya que ella sospechaba de una infidelidad, pese a ello accedió a cuidar de la hija de Babo. Añadió que los tres se hospedaron en la misma habitación de hotel donde tras el concierto la discusión entre la pareja continuó, aunque escaló a tal punto que fue cuando él presuntamente la agredió.

“En la habitación ella ya estaba dormida así que me quede en el balcón de la habitación fumando, él odiaba que fumara tabaco (…) Me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca, reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate, su hija se despierta con el ruido y ve justo el momento donde Babo me sienta de dos cachetadas, perdí la noción dos segundos, vi todo negro, cuando reacciono me le pongo en la cara y le dije: ‘Si le vas a pegar pégale como vato, no le pegues como jo**, ya sabes cómo no dejar marcas’”, se lee en el mensaje.

“Alguien que te golpea no te quiere”

La joven indicó que tras lo sucedido puso fin a su relación con el cantante y aseguró haber estado muy enamorada de él por lo que no era su intención perjudicarlo con el mensaje a través de redes sociales, pero desea que éste llegue a más mujeres para que no pasen lo mismo que ella.

“Alguien que te golpea no te quiere y hay que exponerlo porque ha golpeado a muchas y a todas las calla, a mí no. No se dejen de nadie, niñas. No toleraré los comentarios de los machistas pend**** pit** chicos, que vienen a decir ‘ps qué hacías con él’, que te valga mad**, pen****. NO DEBIÓ TOCARME”, escribió.

Señaló que no tomó medidas legales ya que las lesiones que sufrió no dejaron marca y, de acuerdo con las autoridades, su demanda no procedería: “La ley no ayuda, como no son heridas de más de 15 días no procede ni una demanda, por eso llegan las mujeres a denunciar todas golpeadas y no procede, porque aunque traigan el hocico roto, no son heridas de más de 15 días”.

