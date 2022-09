Desde el gimnasio, Noelia sube la temperatura en ajustado jumpsuit deportivo

Noelia dejó claro que lleva el estilo a todos lados, como lo confirmó con un video en su cuenta de Instagram, en el que se lució desde el gimnasio y presumiendo cuerpazo en un ajustado jumpsuit deportivo de color rosa con el que subió la temperatura en la popular red social.

La intérprete de "En mi mente estás" y "Candela", causa impacto entre sus millones de seguidores en redes por sus reveladores atuendos, pues la cantante puertorriqueña es una de las famosas que ha impuesto con su estilo de vestir atrevido y arriesgado, luciendo transparencias y prendas muy cortas.

Noelia conquista en revelador jumpsuit rosa

Noelia se lució con sus 3 millones de seguidores en la plataforma de Meta con un look atrevido y sensual, con el que se lució haciendo ejercicio, el cual compartió en un clip con el que dejó ver sus curvas, pues con sus movimientos de cámara destacó cada parte de su cuerpo.

"Almost done with my morming routine" (Casi termino con mi rutina matutina), fue la frase con la que la intérprete y empresaria, que cumplió 43 años a finales de agosto, acompañó el video, el cual hasta el momento ha recibido cientos de comentarios y miles de "me gusta".

En las imágenes que la puertorriqueña compartió, y que musicalizó con la canción "Kiss Me More" de Doja Cat y Naomi Watanabe, se le puede observar desde el gimnasio, vistiendo un atuendo perfecto para hacer actividad física, pues se trata de un jumpsuit de licra que se ajusta a su figura pero le da la comodidad de moverse.

Noelia robó miradas con su atrevido look. Foto: IG @noeliaofficial

Noelia Lorenzo Monge, nombre real de la cantante, es originaria de Puerto Rico, inició su carrera musical a finales de los años 90, ganando gran fama con canciones como "Tú", "Te Amo", "Clávame tu amor", "Cómo duele" y el clásico "Candela". Hoy, a sus 43 años, se ha convertido en una exitosa empresaria.

A principios del año 2019 anunció que combinaría su vida como cantante con las grabaciones de películas para adultos y la venta de artículos sensuales a través de su marca Noelicious, y para enero del 2021 dio a conocer que se uniría a la plataforma OnlyFans, polémica por su contenido exclusivo.

SIGUE LEYENDO:

Noelia sube la temperatura en mini vestido de red y reta la censura

Noelia derrite la red bailando cumbia en atrevido look de encaje y transparencias | VIDEO