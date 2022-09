VIDEO | María Félix dio estos consejos para conservar el amor a tu lado

Varias décadas conquistando hombres dan fe de la capacidad de María Félix para entender al sexo opuesto. Como una mujer que creció y se desarrolló en una época donde imperaba la opinión masculina por sobre todo, La Doña siempre supo hacerse de su lugar ante todo y ante todos.

Con la frialdad y seguridad que le caracterizó siempre, "María Bonita" se presentó ante Verónica Castro para platicar de muchas cosas, para arrasar con todos los temas. Ante esto, Félix se tomó un momento para señalar qué pensaba de la conquista de una mujer a un hombre y qué consejos podía dar para lograrlo.

Como una mujer que conquistó a hombres célebres e ilustres, fue que La Doña no dudó en opinar sobre la manera en la que una mujer debe atraer todo el tiempo a su pareja.

"Sin misterio no hay amor. El amor no se puede mantener a 42 grados, hay muchas formas de hacer el amor. A cada quién le va como le va y hace lo que hace, pero hay una cosa que sí es cierta y es que el misterio tiene que conservarse", comentó.

Luego, María no dudó en definir qué características debe tener una mujer que desee conquistar constantemente a su pareja, algo que incluso ella aplicaba con sus hombres.

"No puedes andar con la pantufla arrastrando en la casa. Tienes que conservarte guapa en casa para que persista el amor porque el cotidiano te aplasta, apaga el amor, eso es lo que yo creo", dijo y continuó.

"A mí un hombre en la casa me hace ponerme guapa, te doy mi palabra de honor que me arreglo, me perfumo, tienes que hacer esas cosas para enamorar, me arreglo, me perfumo, tienes que estar limpia, tienes que estar guapa, ponerte camisones divinos y cortos y enseñar un poco o nada pero siempre con algo de misterio y sin vulgaridad", precisó.