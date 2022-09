VIDEO | Carmen Villalobos impone moda con increíble atuendo en colores cálidos

De un tiempo para acá, Carmen Villalobos ha decidido compartir sus atuendos de una manera muy especial, ya que para hacerlo dejó de utilizar las clásicas fotografías y comenzó a optar por clips en los cuales modela los outfits con los que podemos verla en los diversos proyectos en los que participa.

Y aunque en esta ocasión no bailó ninguna canción del momento, la guapa colombiana optó por poner como música de fondo "Come and Get It" de Junktion, melodía que se escucha mientras ella les muestra a sus fans cómo sacarle partido a los colores cálidos.

Es así como Carmen Villalobos da cátedra de estilo al mostrar que el naranja y el rosa son colores que pueden mezclarse en cualquier época del año.

Pues a diferencia de lo que muchos creen, los colores encendidos pueden usarse en verano o en otoño, y no solamente en primavera; de hecho, el aventurarte a mezclar este tipo de tonalidades te puede permitir explorar tendencias del momento.

Carmen Villalobos sabe cómo imponer estilo en redes sociales

Curiosamente, la misma Carmen Villalobos se unió al trend del rosa mexicano al usar este fresco atuendo, el cual además de permitirle lucir su figura, le ayudar a verse chic y a la moda.

Lo cual deja en claro lo multifacético que es el guardarropa de la actriz de "Café con aroma de mujer", el cual va desde atuendos black & white, hasta coloridos outfits con el que presumió en esta ocasión.

Así, con un atrevido crop top rosa mexicano y una maxifalda naranja con una sexy abertura en uno de sus laterales, Carmen Villalobos se coronó como la Barbie de las telenovelas colombianas.

Además, gracias al clip, podemos ver que la belleza de esta actriz sigue igual que cuando participaba en "Sin senos no hay paraíso", telenovela que marcó un parteaguas en su carrera artística y la convirtió en la protagonista de toda una saga.

