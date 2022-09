¿Shakira tiene un hijo no reconocido?; un joven asegura ser hijo de la cantante y de un famoso actor colombiano

La polémica no termina para Shakira, pues ahora una nueva noticia se presenta en la vida de la colombiana luego de su separación del padre de sus hijos Gerard Piqué, y es que un joven denuncia ser hijo de la intérprete de “Moscas en la casa”.

Así como lo lees, la colombiana está siendo acusada de haber abandonado a un presunto hijo que habría tenido con el actor colombiano Santigo Alarcón, sin embargo, es éste último quien ya salió a hablar al respecto, pues el presunto hijo abandonado lo estaría extorsionando.

Fue por medio de un video en su cuenta oficial de instagram que el actor colombiano Santiago Alarcón habló claramente sobre el presunto hijo que habría tenido con Shakira y que ahora éste reclama el reconocimiento de ambas estrellas colombianas.

Visiblemente preocupado Santiago Alarcón reveló que desde hace varios años fue contactado por un joven de quien prefirió no revelar el nombre, éste le hizo saber que su madre adoptiva fue quien le había revelado que Alarcón era su padre.

Debido a lo anterior, el joven quien aparentemente radica en Canadá viajó a Colombia para enfrentar a su supuesto padre, ahí el joven aseguró que Alarcón lo habría abandonado desde el año de 1992 y que debido a esto él demanda la cantidad de 835 millones de pesos.

Debido a lo anterior y preocupado por la seguridad de su familia, amigos y la de él mismo el actor colombiano aclaró que él jamás sostuvo una relación amorosa con la intérprete de “La bicicleta” y que incluso jamás la ha visto.

“El asegura que su papá biológico como él lo llama soy yo (Santiago Alarcón) y su mamá, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero tengo que nombrarla para que ustedes conozcan lo absurdo de esta historia, resulta que para él su mamá es Shakira y no sé qué decir, desafortunadamente nunca he visto a Shakira y me da pena nombrarla pero ¿imagínense hasta dónde ha llegado esto?, este caso ya está en manos de las autoridades competentes porque desafortunadamente yo ya temo por mi seguridad, la de mis hijos, la de mi familia, mi lugar de trabajo ya fue violado…” dijo preocupado Santiago Alarcón