Martha Debayle rompe en llanto al aire por la muerte de la reina Isabel II: “Es muy conmovedor”

La muerte de la reina Isabel II a los 96 años de edad ha causando conmoción en todo el mundo y algunas celebridades se han sumado al duelo colectivo en Reino Unido, como la presentadora Martha Debayle quien rompió en llanto en plena transmisión de su programa de radio.

Este jueves 8 de septiembre el Palacio de Buckingham anunció que la monarca británica falleció en el Castillo de Balmoral ubicado en Escocia, hasta donde el resto de la familia real llegó luego de que la salud de Isabel II empeorara, señala la agencia AP.

La reina Isabel II permaneció en el trono por 70 años y durante este tiempo fue testigo de importantes momentos en la historia como la Segunda Guerra Mundial; además, generaciones de británicos la conocieron y vieron el cambio en la familia real británica a lo largo de los años.

Así lo señaló la locutora Martha Debayle en su programa de radio, donde aseguró entre lágrimas que se trataba de un momento conmovedor y relató que tuvo tal impacto en su vida que su hija le llamó por teléfono devastada debido a que consideraba a la reina “como su abuelita”.

“Yo siento que para todos los que crecimos viendo la reina Isabel… Mi hija me habló llorando porque decía que era su abuelita, pero, es muy conmovedor porque es una figura histórica, es una figura que vivimos en nuestro tiempo, fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y pues hoy ya no está. Para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. God save the queen”, dijo.

¿Qué pasa tras la muerte de la reina?

Desde el momento en que la reina falleció fue su hijo mayor, el príncipe Carlos, quien asciende al trono británico a los 73 años de edad y para ello, informo la oficina real, eligió llamarse rey Carlos III mientras que su esposa, Camila, será llamada reina consorte.

A través de un comunicado el príncipe Carlos dio sus primeras declaraciones y en éste señala que era un momento de tristeza parra su familia: “Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los reinos y la Mancomunidad de Naciones, y por innumerables personas en todo el mundo”.

De acuerdo con AP, la reina gozó de buena salud hasta sus 90 años y luego de ello fue captada usando bastón durante una de sus primeras apariciones tras la muerte de su esposo, Felipe, con quien estuvo casada 73 años. En octubre de 2021 pasó una noche en un hospital en Londres para realizar exámenes médicos y desde entonces fue vista cada vez menos.

Muere la reina Isabel II a los 96 años. Foto: IG @theroyalfamily

