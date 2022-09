Karely Ruiz muestra la forma más atrevida de llevar una camisa blanca y se corona como reina de estilo

Karely Ruiz destaca en las redes sociales por su figura y sus bailes, pero en las últimas semanas también se ha coronado como reina de estilo, pues llama la atención por sus looks sensuales, y así lo confirmó con sus videos en TikTok, en los que mostró la forma más atrevida de llevar una camisa blanca.

En los últimos meses la imagen de la influencer regiomontana se ha popularizado, y aunque es criticada por muchos, son más los fans de la también modelo de OnlyFans, quienes la apoyan incondicionalmente y le demuestran su cariño con halagadores comentarios en sus publicaciones.

Karely Ruiz se luce en camisa y conquista TikTok

Karley, que recientemente confesó que posará en una revista para caballeros, robó miradas en la plataforma china, en la que la noche de este miércoles compartió una serie de clips en los que como en otras ocasiones derrocho belleza, pero también dejó a más de uno de sus millones de seguidores encantado con su looks y sus movimientos de cadera.

Presumiendo su voluptuosa silueta, en uno de los videos se puede ver a Ruiz vistiendo un atuendo de estilo urbano, con el que mostró la forma más atrevida de llevar un básico, pues se lució con una camisa blanca que llevó desabotonada y que amarró debajo del busto para darle un toque juvenil y moderno.

Al ritmo de "I'm Still In Love With You", un éxito de finales de los años 2000 del rapero jamaiquino Sean Paul, Karely enamoró con su baile que hizo destacar su atuendo, en el que combinó la camisa blanca con pantalones negros tipo cargo, y como se puede observar en otros clips, también lució en outfit con gorra, para darle un toque de street style.

Karely presume sus curvas en atrevido look urbano. TK @karelyruizofc1

La modelo de OnlyFans, que anunció que ya recupero la cuenta de TikTok que le había sido suspendida hace unas semanas, no para de causar impacto con sus atuendos, los cuales se caracterizan por ser descubiertos, pero sin perderse de las tendencias, como su conjunto blanco y negro con el que conquistó en sus más recientes publicaciones.

Karely Ruiz, de 21 años, ya se ha convertido en una fenómeno en las redes, logrando atraer a una gran cantidad de admiradores. En Instagram la siguen 7 millones de fans, mientras que en la plataforma china acumula 3 millones en su segunda cuenta, y casi 9 millones de fanáticos en la primera.

