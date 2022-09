Alison Solís, hija de Marco Antonio Solís, sube la temperatura de frente ante la cámara

Alison Solís es una joven cantante de 23 años que es famosa por ser una de las hijas del exitoso cantante Marco Antonio Solís y de la ex modelo Cristy Solís. Al igual que su padre ha decidido seguir el camino de la música y ya se ha lanzado como solista y presentado diversos temas. A través de su cuenta de Instgram, se encargó de demostrar su belleza y elevó la temperatura posando frente a la cámara y presumiendo sus curvas.

Hace algunos meses, Alison Solís acaba de lanzar un tema musical llamado ‘Around the world’ que trata sobre la niñez en todo el planeta. A inicios de este 2022, la hija del Buki había debutado en la industria musical cambiándose el nombre a ‘Alisun’ y ya cuenta con tres sencillos publicados que son ‘Hypothermia’ y ‘They live in and around us’. Por otro lado, la joven artista define a su género como ‘abrakadabra’ cuyo significado es ‘creo mientras hablo’.

Alison Solís, cantante de 23 años. Fuente Instagram @alisonsolis_

Alison Solís es la primera hija del matrimonio de Marco Antonio Solís y Cristy Solís, pero la segunda detrás de Beatriz Solís. Con su padre mantiene una gran relación y así lo ha demostrado a través de sus redes sociales, en donde incluso acompaña con sus hermanas y su madre al Buki en las giras que éste hace por varios países y en donde llegó a compartir escenario.

Alison Solís y su silueta perfecta. Fuente Instagram @alisonsolis_

En su cuenta de Instagram, Alison Solís tiene más de 190 mil seguidores y allí se encarga de demostrar porqué es una de las más lindas de todas. La joven de 23 años elevó la temperatura compartiendo una historia posando frente a la cámara y presumiendo sus curvas. En uno de sus últimos posteos, había mostrado su figura en traje de baño y desde la playa.

Alison Solís posó frente a las cámaras. Fuente Instagram @alisonsolis_

En los últimos días, Marco Antonio Solís anunció una feliz noticia para todos sus seguidores y se trata de que realizará una nueva gira por Latinoamérica que comenzará el 30 de septiembre en Santo Domingo y visitará países como Perú, Bolivia y finalizará su recorrido en Chile a fines de octubre. El padre de Alison Solís, viene de una serie de presentaciones junto con Los Bukis y de solista por Europa.