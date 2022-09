Papá de Karely Ruiz es criticado por intentar tocar indebidamente a su hija mientras bailan | VIDEO

Karely Ruiz se encuentra en medio de la polémica después de que se hiciera viral un video en el que está bailando con su papá, pues los usuarios de redes sociales aseguran que la quiso tocar indebidamente. Las criticas no han parado, por lo que el clip ya se hizo viral y ha generado discusión en diferentes plataformas.

La modelo de OnlyFans es muy activa en sus redes sociales, siendo TikTok una de sus favoritas, pues ahí comparte videos en donde muestra sus mejores pasos de baile modelando diferentes looks. Sin embargo, ésta vez subió una grabación que filmó junto a su papá, Javier Ruiz, quien siguió el ritmo de la música, pero, de acuerdo a los internautas, trató de tocarla.

En las imágenes compartidas por otros usuarios de la plataforma china, se puede ver como Karely está bailando al ritmo de reguetón, mientras que su padre se le une, no obstante, se observa cómo el señor Ruiz hace un movimiento y trata de alcanzar la parte trasera del cuerpo de la influencer, de 21 años, quien sólo detiene su mano y comienza a sonreír.

Critican al papá de Karely Ruiz

"Se les hace normal que el papá de #Karely haga esto?", dice el video que muestra las acciones de Javier, quien hasta el momento no ha dado ninguna declaración al respecto. Asimismo, la modelo tampoco ha dicho algo sobre el video que ha causado indignación entre muchas personas que han utilizado las redes sociales para manifestar su desacuerdo.

"#ahoraentiendo por que no le importa si no la respetan los hombres no lo hace ni su papá", se lee en la descripción del video de TikTok, en el que se pueden leer comentarios como "Lo detuvo, Karely sabe cosas", "ni a ella se le hizo normal, le quito la mano" y "parecido así actuaba el papá de gomita". Asimismo, en otras plataformas se encuentran algunas críticas como "Tiene que respetar a su hija”, “No hay que mal pensar, a lo mejor quería taparla” y "Por algo lo bajó de TikTok".

En tanto, Karely Ruiz es una fenómeno de las plataformas digitales, pues debido al contenido que sube en OnlyFans, se ha convertido en una de las celebridades de internet más seguidas. En Instagram tiene 7 millones de admiradores, mientras que en la plataforma de videos acumula 3 millones en su segunda cuenta, y casi 9 millones de fanáticos en la primera.

La modelo no ha aclarado la situación del video Foto: Especial

Asimismo, el dinero que ha recaudado debido a su trabajo como modelo y subiendo contenido para adultos en la página de contenido exclusivo, ha apoyado a su familia, sobre todo a su hermana, quien vive con una discapacidad que le impide caminar y hablar, por lo que necesita un tratamiento que es solventado por Karely.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz se corona como reina de estilo en entallado vestido verde